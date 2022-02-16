Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 16.02.2022 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2022 13:32
    ABONE OL

    16 Şubat EYT'de yeni emeklilik sistemi! EYT yasası eğer çıkarsa kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik!

    EYT'de yeni emeklilik sistemi ve EYT yasası şayet çıkarsa kimler emekli olacak? Suali olabildiğince merak ediliyor. Çalışma yaşamı içinde yer alan kişilerin bir çoğu ne zaman emekli olacaklarını araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar vatandaşlar hükümetten adım beklerken birtakım vatandaşlar ise EYT Kanunu çıkması gidişatında kendilerine bu yasanın etmenin işleyip işlemeyeceğini merak ediyorlar. SGK düzenlemesi kapsamında çalışma hayatına belli bir tarihten evvel başlayan vatandaşlar 50'li li yaşların başında emekli olabiliyorlar.

    takvim.com.tr
    50 ve 52 yaşında erken emeklilik!

    Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşları hali aynı olsa da her vatandaşın emeklilik yaşı vatandaşa özel olarak değişiyor. Emekli olmak amacıyla prim koşulu ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşlar yaş koşulunun da dolmasını bekliyorlar. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın yaş koşulunu yerine getiremedikleri amacıyla emekli olup aylık alamayan yüz binlerce vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda işe giriş tarihi, doğum tarihi gibi etmenler bu süreçte etkili oluyor.

    Posta gazetesi yazarlarından Ekrem Sarısu köşesinde EYT ile alakalı mühim bir soruya cevap verdi.

    Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?

    Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027'de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).

    52 YAŞINDA EMEKLİLİK

    SGK düzenlemesi kapsamında çalışma hayatına belli bir tarihten evvel başlayan vatandaşlar 50'li li yaşların başında emekli olabiliyorlar. Bu hususta işe giriş tarihi ile SGK başlangıcı, askerlik borçlanması hususları etkili ehemmiyet kazanıyor.

    1969 doğumluyum. SSK girişim 1989'da yapıldı. 6520 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?

    Priminiz yeterli. Sigorta girişiniz 23 Kasım 1989'dan önceki bir tarihse ve 51 yaşınızı dolduruyorsanız hemen, doldurmuyorsanız 2020 yılı içinde 51 yaşınızı tamamladığınız tarihte emekli olabilirsiniz. Başlangıcınız 23 Kasım'dan sonraki bir tarihse, 2021'de 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emeklisiniz.

        50 YAŞINDA EMEKLİLİK

        Kendilerine ait durumları SGK uzmanı olan Ekrem Sarısu'ya soran vatandaşların sorularını ve bu sorulara verilen uzman yanıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. SGK prim ve yaş şartlarına göre 50 yaşında emeklilik;

        1970 doğumlu eşimin, sigorta başlangıç tarihi 1987. Toplam 7200 gün prim ödemesi var. Acaba ne zaman emekli olur?

        Eşiniz emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabi. Doğumu tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. 50 yaşını doldurmuşsa hemen, doldurmamışsa 2020 yılı içinde 50 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

        EYT YASASI ÇIKARSA DAHİL OLUR MUYUM?

        Emekli olmak için yaş şartına takılan vatandaşların durumlarına ilişkin merak edilen noktalardan birisi de EYT Yasasının çıkması durumunda kimleri kapsayacağı. EYT Yasasına ilişkin sorulan soru ve detayları ise şu şekilde;

        41 yaşındayım. Sigorta girişim 1997'de oldu ve prim günüm tamam. Kaç yaşında emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkarsa faydalanabilir miyim?

        Başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 56, sonraysa 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

        EYT YASASI KİME GÖRE DEĞİŞİR?

        EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan evvel sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 Sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 sene arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak amacıyla aranan şartlardan, sigortalılık zamanı ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.

        Emekli olmak amacıyla aranan şartlardan prim şartını sağlamanıza karşın sigortalılık zamanı koşulunu sağlamadığınızdan, EYT yasasının beklendiği gibi çıkması halinde, yasadan yararlanıp yararlanamayacağınız yasanın yürürlüğe konacağı tarihe göre değişir.

            EYT YASASININ MADDELERİ BELLİ OLDU MU?

            Şayet EYT yasası 25 senelik sigortalılık sürenizi dolduracağınız 15 Mart 2023'den evvel çıkarsa yararlanamazsınız, bu tarihten sonra çıkarsa yararlanırsınız. Fakat ortada şimdilik kamuoyuyla paylaşılmış bir yasa tasarısı yok. Yani EYT yasanın temelleri belli değil. Yasa tasarısının meydana çıkmasını bekleyip gördükten sonra daha doğru bilgi verilebilir.

            ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN HİZMET TESPİT DETAYI

            Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) planlama beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları teşhis ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim miktarını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet belirlenmesi ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak planlamadan da yararlanabilecek.

            EYT SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu
            Haberler SGK 16 Şubat EYT'de yeni emeklilik sistemi! EYT yasası eğer çıkarsa kimler emekli olacak? 50 ve 52 yaşında erken emeklilik!
                SON DAKİKA