Yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi geldi! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur'lu sigortalı emeklilik için flaş detay...

SGK içeriğinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları durumunda erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle eş güdümlü çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla emniyet altına alınan toplu para ödemeleri soluk olacağa benziyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK DETAYLARI
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için sistem şu şekilde işler.
Vatandaşlar sigortalı olarak çalışmadıklarını bildirirler ve SGK doğrultusundan tespit edilen haberimizde de detaylarını aktardığımız tutarda prim ödemesi yaparak emeklilik talep ederler. İsteğe bağlı sigorta primi olarak adlandırılan bu sistemde kişilerin bu prim ödemesini belirli bir vakit yapması gerekiyor. Emekli olmak amacıyla şartların bütününün sağlanması halinde ise vatandaşlar emekli olabilirler.
EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik amacıyla son günlerde birtakım formüller üstünde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına olanak tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış fakat prim günü eksik olanlar bağlamında borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Fakat bunun amacıyla son dönemlerde yasa çıkması amacıyla beklentiler arttı.