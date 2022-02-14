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    • SGK
    • 14.02.2022 09:11
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    • 14.02.2022 09:19
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    Yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi geldi! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur'lu sigortalı emeklilik için flaş detay...

    Çalışma yaşamında yer alan kişilerin ortak emeli yaşları kemale erince emekli olabilmek. Geleceğini emniyet altına alabilmek ve rahat bir yaşlılık vakti geçirmek isteyen bireylerin en büyük arzularından bir tanesidir anında emekli olabilmek. Çalışan vatandaşların ücretlerinden her ay derli toplu olarak oluşturulan kesinti ile emeklilik hakkı kesinlikle koşullar altında mümkün olurken birtakım şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da mümkün oluyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?

    takvim.com.tr
    Yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi geldi!

    SGK içeriğinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları durumunda erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Emeklilik yasasına getirilen düzenlemelerle eş güdümlü çalışanlar emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet ederler. Emekli maaşlarına kavuşmayı dört gözle bekleyen vatandaşlar dikenli ve zor bir yolun üstesinden gelmeye çalışıyor. Yasalarla emniyet altına alınan toplu para ödemeleri soluk olacağa benziyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?

    İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK DETAYLARI

    İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için sistem şu şekilde işler.

    Vatandaşlar sigortalı olarak çalışmadıklarını bildirirler ve SGK doğrultusundan tespit edilen haberimizde de detaylarını aktardığımız tutarda prim ödemesi yaparak emeklilik talep ederler. İsteğe bağlı sigorta primi olarak adlandırılan bu sistemde kişilerin bu prim ödemesini belirli bir vakit yapması gerekiyor. Emekli olmak amacıyla şartların bütününün sağlanması halinde ise vatandaşlar emekli olabilirler.

    EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN

    Erken emeklilik amacıyla son günlerde birtakım formüller üstünde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına olanak tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış fakat prim günü eksik olanlar bağlamında borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Fakat bunun amacıyla son dönemlerde yasa çıkması amacıyla beklentiler arttı.

        EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!

        Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak olası oluyor. Bayanlarda doğum borçlanması amacıyla 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Fakat bunun amacıyla bayanın doğum yapmadan evvel sigortalı olarak işe girmiş olmaları koşulu aranıyor. 3 çocuğu olan bir bayan çocuk başına 2 yıl üstünlüğü ile 6 yıla kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.

        TOPLU ÖDEMEK İÇİN DETAYLAR YASA DA SIRALANIYOR

        Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.

        1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.

        2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.

        3) Emekli sandığına tabi çalışanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri borçlanılabiliyor.

        4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim
        süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Normal staj ve çıraklık süreleri ise borçlanılamıyor

        6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.

        7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.

        8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.

        9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkanları bulunuyor.

        10) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlanmaları mümkün.
        Böylece part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayabiliyor.

        11) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.

        12) Yurtdışında çalışanlar bu süreleri, yurtdışında bulunan kadınlar ise 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.

            EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLUR?

            Prim ödemesi ve sigortalılık gün süreci şartları bağlamında kişilerin çalışma yaşamı içinde yer alması gerekiyor. Fakat vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ile de bu şartları tamamlayabilirler. Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek SGK prim koşullarını ve SGK sigortalılık gün koşulunu yerine getirirler. Bu şartların sağlanmasının sonrasında ise yaş koşulu beklenecek.

            İsteğe bağlı sigorta müracaatı amacıyla 18 yaşın bayan ya da erkek farkı olmadan sonuçlanmış olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta onayı amacıyla çalışmamak koşulu var. Sigorta gerektiren bir işte çalışanlar isteğe bağlı sigorta yaptıramazlar. Bunun dışında 30 günden az çalışan ve sigorta prim kaydına tam prim ödemesi yapılmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilirler. SGK'dan malullük ya da yaşlılık maaşı aylığı alanlarda isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler.
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            Haberler SGK Yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi geldi! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur'lu sigortalı emeklilik için flaş detay...
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