Kolay emeklilik sistemi geldi! Yatır hemen emekli ol! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur'lu sigortalı emeklilik için flaş detay...

Çalışma yaşamında yer alan kişilerin ortak emeli yaşları kemale erince emekli olabilmek. Geleceğini emniyet altına alabilmek ve rahat bir yaşlılık vakti geçirmek isteyen bireylerin en büyük arzularından bir tanesidir anında emekli olabilmek. Çalışan vatandaşların ücretlerinden her ay derli toplu olarak oluşturulan kesinti ile emeklilik hakkı kesinlikle koşullar altında mümkün olurken birtakım şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da mümkün oluyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK DETAYLARI
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşlar için sistem şu şekilde işler.
Vatandaşlar sigortalı olarak çalışmadıklarını bildirirler ve SGK doğrultusundan tespit edilen haberimizde de detaylarını aktardığımız tutarda prim ödemesi yaparak emeklilik talep ederler. İsteğe bağlı sigorta primi olarak adlandırılan bu sistemde kişilerin bu prim ödemesini belirli bir vakit yapması gerekiyor. Emekli olmak amacıyla şartların bütününün sağlanması halinde ise vatandaşlar emekli olabilirler.
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EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik amacıyla son günlerde birtakım formüller üstünde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına olanak tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış fakat prim günü eksik olanlar bağlamında borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Fakat bunun amacıyla son dönemlerde yasa çıkması amacıyla beklentiler arttı.