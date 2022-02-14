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    • SGK
    • 14.02.2022 10:32
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    • 14.02.2022 11:04
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    İlk olarak en az 900 ila 950 bin kişi emekli olacak! EYT'de beklenen sinyal geldi! İşte Çalışma Bakanlığı'nın EYT 2022 dosyası

    EYT'de yeni çalışma amacıyla kollar sıvanacak! İlk aşamada en az 900 ila 950 bin vatandaş emekli olacak. 2022 senesiyle eş güdümlü EYT çalışması amacıyla geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne vakit ve nasıl emekli olacağı konusu ile ilgili detayları araştırıyor. Bu kapsamda bilhassa ilk işe giriş tarihi ve lüzumlu prim günü büyük önem arz ediyor. EYT'de kimlerin nasıl ve hangi şartlar emekli olacağı araştırılırken 50 yaş sınırı en çok konuşulan iddia arasında yer alıyor. Peki 50 yaş koşulu olması halinde kimler nasıl emekli olacak? EYT'de yeni formüller neler?

    takvim.com.tr
    EYT’de beklenen sinyal geldi! İlk olarak...

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelen haberler merak ediliyor Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT ile ilgili yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde EYT olmadığını ifade etmişti. EYT çalışmalarının bu senenin ortaları ya da sonucunda başlayacağı ön görü edilirken gözler oluşturulan son hesaplamalara çevrildi. Bu hususta formüller öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 950 binden çok vatandaşın emekli olabileceği belirtiliyor.

    EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun bu senenin ortaları ya da sonucunda gündeme gelmesi ve halledilmesi bekleniyor.

    AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

    EYT düzenlemesi amacıyla gündemde yer alan en mühim formül 50 yaş sınırı. Bu güne kadar konuşulan en mühim iddia ise 6000 gün prim koşulu. Bu iki koşul üzerinden emeklilik sağlanacağı iddia edilse de daha koşullar belli olmadı.

    AK Parti kanadından gelen son açıklama düzenlemenin detaylarına dair EYT'lileri umutlandırırken Cumhur İttifakından gelen son açıklama ise tarihi konusu ile ilgili oldu.

    Yapılan açıklamalarda EYT'nin 2022 senesinde kesinlikle ele alınacağı yönünde. EYT'den evvel ele alınacağı belirtiler çalışmaların başında 3600 ek gösterge düzenlemesi gösterildi. Ek gösterge düzenlemesi amacıyla Mart ayının sonu işaret edilirken Ek Göstergenin sonrasında ise EYT 2022 çalışmaları başlayacak. Bakanlığın amacı ise bütün yönleriyle düzenlemeyi ele alabilmek ve 2022 sonucunda ilan etmek.

        EYT'LİLER NASIL EMEKLİ OLUR?

        EYT'lilerin emekli olabilmesi amacıyla en az 5000 günlük prime sahip olmaları gerektiğine dair iddialar basında yer aldı. Bir başka ise EYT Yasası ile Emeklilik hakkı amacıyla prim gününün en az 7000 gün olması yönünde.

        Yani Çalışma Bakanlığı'nca belirlenecek koşul kapsamında 5000 gün yada 7000 gün prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar hemen emekli olabilecekler. Fakat burada değişik iki ayrıntı ön plana çıkıyor.

        Prim koşulu 5000 gün yerine 7000 gün olarak belirlenirse yaş koşulu olmadan direkt olarak erken emeklilik sağlanabileceği ifade ediliyor. Bu hale makul olan EYT'li adedi ise aşağı yukarı 950 bin vatandaş olarak belirtiliyor.

        ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN EYT 2022 DOSYASI

        KAPSAM

        Komisyonun ilk olarak ele aldığı husus kapsam olacak. Böylece ilk olarak EYT yasasının kapsamı amacıylae girecek sigortalıların belirlenmesi sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların adedi da meydana çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile eş güdümlü maliyet hesapları daha basit yapılabilecek. Fakat genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 evvel ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sene ve prim koşulunı tamamlamasına karşın yaş koşulu getirildiği amacıyla emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 sene sigortalılık zamanı koşulu var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor.

        EMEKLİLİK ŞARTI

        Komisyonun ikinci hususu ise emekliliğin hangi şartlarda gerçekleşeceği. Burada birkaç formül üstünde çalışmalar devam ediyor. Yılını ve primini doldurup yaş koşulunu yerine getirmeyi bekleyenlerin bu şarta bakılmadan emekli edilmeleri söz hususu olabilecek.

        Mali ebatı: Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın adedi ile alakalı 5 milyon vatandaş gibi rakamlar meydana atılsa bile net bir rakam yok. Fakat çok homojen ve değişik kurumlardan sigortalıların bulunduğu bir yapısı olması bundan dolayı çok sayıda insanı ilgilendiriyor.

        Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da meydana çıkacak. Bu yönüyle kaç bireyin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak hususnun mali ebatı da meydana çıkartılacak.
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