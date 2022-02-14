İlk olarak en az 900 ila 950 bin kişi emekli olacak! EYT'de beklenen sinyal geldi! İşte Çalışma Bakanlığı'nın EYT 2022 dosyası

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

EYT düzenlemesi amacıyla gündemde yer alan en mühim formül 50 yaş sınırı. Bu güne kadar konuşulan en mühim iddia ise 6000 gün prim koşulu. Bu iki koşul üzerinden emeklilik sağlanacağı iddia edilse de daha koşullar belli olmadı.

AK Parti kanadından gelen son açıklama düzenlemenin detaylarına dair EYT'lileri umutlandırırken Cumhur İttifakından gelen son açıklama ise tarihi konusu ile ilgili oldu.

Yapılan açıklamalarda EYT'nin 2022 senesinde kesinlikle ele alınacağı yönünde. EYT'den evvel ele alınacağı belirtiler çalışmaların başında 3600 ek gösterge düzenlemesi gösterildi. Ek gösterge düzenlemesi amacıyla Mart ayının sonu işaret edilirken Ek Göstergenin sonrasında ise EYT 2022 çalışmaları başlayacak. Bakanlığın amacı ise bütün yönleriyle düzenlemeyi ele alabilmek ve 2022 sonucunda ilan etmek.