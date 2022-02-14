EYT'de beklenen sinyal geldi! İlk olarak en az 900 ila 950 bin kişi emekli olacak! İşte Çalışma Bakanlığı'nın EYT 2022 dosyası

EYT'de yeni çalışma amacıyla kollar sıvanacak! İlk aşamada en az 900 ila 950 bin vatandaş emekli olacak. 2022 senesiyle eş güdümlü EYT çalışması amacıyla geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne vakit ve nasıl emekli olacağı konusu ile ilgili detayları araştırıyor. Bu kapsamda bilhassa ilk işe giriş tarihi ve lüzumlu prim günü büyük önem arz ediyor. EYT'de kimlerin nasıl ve hangi şartlar emekli olacağı araştırılırken 50 yaş sınırı en çok konuşulan iddia arasında yer alıyor. Peki 50 yaş koşulu olması halinde kimler nasıl emekli olacak? EYT'de yeni formüller neler?
EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun bu senenin ortaları ya da sonucunda gündeme gelmesi ve halledilmesi bekleniyor.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
EYT düzenlemesi amacıyla gündemde yer alan en mühim formül 50 yaş sınırı. Bu güne kadar konuşulan en mühim iddia ise 6000 gün prim koşulu. Bu iki koşul üzerinden emeklilik sağlanacağı iddia edilse de daha koşullar belli olmadı.
AK Parti kanadından gelen son açıklama düzenlemenin detaylarına dair EYT'lileri umutlandırırken Cumhur İttifakından gelen son açıklama ise tarihi konusu ile ilgili oldu.
Yapılan açıklamalarda EYT'nin 2022 senesinde kesinlikle ele alınacağı yönünde. EYT'den evvel ele alınacağı belirtiler çalışmaların başında 3600 ek gösterge düzenlemesi gösterildi. Ek gösterge düzenlemesi amacıyla Mart ayının sonu işaret edilirken Ek Göstergenin sonrasında ise EYT 2022 çalışmaları başlayacak. Bakanlığın amacı ise bütün yönleriyle düzenlemeyi ele alabilmek ve 2022 sonucunda ilan etmek.