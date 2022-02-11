SGK SSK'lı çalışanlar 8 maaş birden alabilirsiniz! Eğer 180 günden fazla çalıştıysanız belgeyi ibraz eden parayı kapıyor!

İşçilerin bütün meşru hakları merak ediliyor. Bu haklar arasında arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı bulunuyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan mühim maddeler var. En mühim haklardan birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşten çıkarılan şahıslar aynı işyerinde yine çalışabilecekken aynı vakitte sekiz maaşlık bir tazminat hakkı da bulunmaktadır. İşveren doğrultusundan işten çıkarılan işçi belli şartlar içinde eski işine dönüyor ya da diğer bir tercih olarak tazminat alabiliyor. Bu halde çalışma süresiyle alakalı detaylar burada çok büyük ehemmiyet taşımaktadır.
İŞÇİLERİN GÜVENCESİ OLAN TAZMİNATLAR
Çalışma hayatıyla alakalı yasalarımızda işverenler de bulunduğu kadar işçiler amacıyla de detaylı güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları. Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.
MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz ya da daha çok işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden ya da davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."
Buna göre işveren sizi çıkartmışsa kesinlikle bir meşru nedeni bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin amacıyla işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.