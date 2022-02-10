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    • SGK
    • 10.02.2022 15:46
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    • 10.02.2022 15:46
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    Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 60 ay erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı!

    Erken emekli olma hayali çoğu meslek grubu amacıyla hayalin ötesine geçiyor. Kamu ya da özel sektörde uzun seneler çalışan çoğu vatandaş rahat bir yaşam amacıyla emekliliğine gün saymaya devam eder iken birtakım hallerde ise SGK’nın erken emeklilik fırsatları resmen yaşam kurtarıyor. Doğum ve askerlik borçlanması gibi uygulamaların yanı sıra çoğu meslek grubu amacıyla 5 seneye kadar erken emeklilik fırsatı sunuluyor. İşte erken emeklilikte merak edilen o detaylar…

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 60 ay erken emeklilik hakkı tanınıyor!

    Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı uygulamalar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek amacıyla tanınan durumda. Çalışma zamanına ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar amacıyla emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.

    Söz konusu uygulama ile bir yılda 180 günden erken emeklilik için 5 yıl hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan ilgili yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 farklı iş dalı görünüyor. Özel sektör çalışanlarını da kapsayan uygulama kapsamında kamu ve özel sektör için çeşitli iş kolları belirlenmiş durumda.

    Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında Yer Alıyor?

    Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 değişik meslek grubu amacıyla değişik sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor. Emeklilik zamanını geriye çekecek program yardımıyla ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 – 180 gün arasında bir sene çalışma zamanı amacıyla eklenmektedir. Her meslek grubu amacıyla bu süreler değişiklik göstermektedir.

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        Yıpranma payı olan meslekler:

        - Madencilik ve yer altında çalışanlar (180 gün)

        - Demir çelik, cıva üretimi, TSK, Emniyet, basın – gazetecilik, TBMM yasama üyeleri, TRT haber birimi çalışanları, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve

        bakanlar, radyoaktif işlerde çalışanlar, asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar vb. (90 gün)

        - Termik santraller, itfaiye, diş tabipleri, doktor, eczacı, hemşire, ebe, hastabakıcı, çimento, cam, alüminyum fabrikası çalışanları vb. (60 gün)

        Yıpranma Payından Nasıl Yararlanılır?

        Birçok değişik meslek grubu amacıyla verilen Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında erken emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Fakat bu zam 5 yıldan çok olamıyor. Güvenlik Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları amacıyla 8 seneye kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

        Bu haktan yararlanmak bağlamında aranan esas koşul alakalı kanunda tespit edilen mesleklerde çalışmak ve hizmet süresinin yer altında çalışanlar amacıyla en az 1.800 gün, başka riskli sektörlerde çalışanlar bağlamında 3.600 gün çalışma süresinin karşılanmasıdır. Belirlene hizmet sürelerine sahip vatandaşların başvurularını yaparak erken emeklilikten yararlanması mümkündür.
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        Haberler SGK Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 60 ay erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı!
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