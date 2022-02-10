Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 60 ay erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı!

Türkiye'de Çeşitli meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik fırsatları SGK doğrultusundan detaylı uygulamalar ile sunuluyor. İlgili mevzuatta Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak geride bıraktığımız ve halk arasında ''yıpranma payı'' olarak tariflenen bu hak, sonsuz meslek amacıyla tanınan durumda. Çalışma zamanına ek olarak belirli gün adedi eklenerek, bilhassa ağır işlerde çalışanlar amacıyla emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.
Söz konusu uygulama ile bir yılda 180 günden erken emeklilik için 5 yıl hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan ilgili yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 farklı iş dalı görünüyor. Özel sektör çalışanlarını da kapsayan uygulama kapsamında kamu ve özel sektör için çeşitli iş kolları belirlenmiş durumda.
Hangi Meslekler Erken Emeklilik Kapsamında Yer Alıyor?
Erken emeklilik hakkının tanındığı 45 değişik meslek grubu amacıyla değişik sürelerde yıpranma payı eklenerek emeklilik hakkı tanınmaya devam ediyor. Emeklilik zamanını geriye çekecek program yardımıyla ekseriyet ağır işlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilecek. 60 – 180 gün arasında bir sene çalışma zamanı amacıyla eklenmektedir. Her meslek grubu amacıyla bu süreler değişiklik göstermektedir.
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