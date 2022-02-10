Ve netleşti! Bu mesleklerde çalışanlara 60 ay erken emeklilik hakkı tanınıyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay açıklandı!

Söz konusu uygulama ile bir yılda 180 günden erken emeklilik için 5 yıl hak tanınıyor. Yürürlükte yer alan ilgili yasalar kapsamında yıpranma fırsatından yararlanarak erken emeklilik hakkı elde etmesi öngörülen 45 farklı iş dalı görünüyor. Özel sektör çalışanlarını da kapsayan uygulama kapsamında kamu ve özel sektör için çeşitli iş kolları belirlenmiş durumda.