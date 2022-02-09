Ve netleşti! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! EYT olmadan...

SGK Borçlanma Yöntemleri Nelerdir?

Erken emeklilikte bir diğer önemli unsur ise borçlanma uygulamasıdır. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile vatandaşların eksik primlerini borçlanarak emeklilik tarihlerini öne çekmeleri sağlanmaktadır. Mevcut uygulamaya göre doğum borçlanması ile kadın sigortalıların 3 çocuk için toplamda 2760 gün erken emeklilik hakkı elde etmesi mümkündür. Bu sayede 6 yıla kadar emeklilik tarihi erkene çekilebilir.