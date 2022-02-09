Ve netleşti! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! EYT olmadan...

Emeklilikte en kritik detay işe başlama tarihi olarak gösteriliyor. Özellikle son yıllarda EYT başlığı ile gündeme gelen çok sayıda kişi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak sigorta başlangıç tarihleri ile sonradan çıkan yasa sonucu bu sorunu yaşamışlardı. Öte yandan SGK tarafından birçok uygulama erken emeklilik konusunda vatandaşların yeni bir şans yakalamasını sağlıyor.
Çoğu kişi tarafından 3600 günden emeklilik hakkı olarak da bilinen bu uygulama, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıç tarihi olan kişileri etkiliyor. Sigorta başlangıcı söz konusu tarihlerde olan ve diğer koşulları sağlayan kişilerin 15 yıl hizmet süresi ile 3600 prim günü ile emeklilik hakkından faydalanması sağlanıyor.
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Staj Sigorta Başlangıcı Sayılır Mı?
Türkiye'de emeklilik konusunda çıraklık ve staj mağdurları da en az EYT'liler kadar gündemde yer alıyor. SGK ilgili mevzuatlarına göre çıraklar, mesleki eğitim görenler ve öğrencilerin staj dönemleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Emeklilik hesaplamalarında ilk sigortalı olunan tarih dikkate alınıyor. Staj ise başlangıç olarak sayılmıyor.