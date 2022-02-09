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    • SGK
    • 09.02.2022 12:50
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    • 09.02.2022 12:50
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    Ve netleşti! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! EYT olmadan...

    Emeklilik hayali kuran milyonların bu hayallerini gerçekleştirmesini sağlayacak yeni ayrıntılar meydana çıkmaya devam ediyor. Genellikle son dönemde emeklilik yasası ile alakalı problemlerin kamuoyu gündemi doğrultusundan çok sık münakaşa hususu edilmesinin sonrasında bu alanda yapılacak yeni düzenlemeler de beklenmeye başladı. Öte yandan hali hazırda erken emeklilik bağlamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan belirli yöntemler uygulanmaya devam ediyor. Emeklilik amacıyla kesinlikle yaş, prim ve sigortalılık sürelerinin öneme alınması gerekiyor. Peki erken emeklilikte gözden kaçan ayrıntı ne? İşte erken emekli olmak amacıyla yapılması gerekenler…

    takvim.com.tr
    Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz!

    Emeklilikte en kritik detay işe başlama tarihi olarak gösteriliyor. Özellikle son yıllarda EYT başlığı ile gündeme gelen çok sayıda kişi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak sigorta başlangıç tarihleri ile sonradan çıkan yasa sonucu bu sorunu yaşamışlardı. Öte yandan SGK tarafından birçok uygulama erken emeklilik konusunda vatandaşların yeni bir şans yakalamasını sağlıyor.

    Çoğu kişi tarafından 3600 günden emeklilik hakkı olarak da bilinen bu uygulama, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıç tarihi olan kişileri etkiliyor. Sigorta başlangıcı söz konusu tarihlerde olan ve diğer koşulları sağlayan kişilerin 15 yıl hizmet süresi ile 3600 prim günü ile emeklilik hakkından faydalanması sağlanıyor.

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    Staj Sigorta Başlangıcı Sayılır Mı?

    Türkiye'de emeklilik konusunda çıraklık ve staj mağdurları da en az EYT'liler kadar gündemde yer alıyor. SGK ilgili mevzuatlarına göre çıraklar, mesleki eğitim görenler ve öğrencilerin staj dönemleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Emeklilik hesaplamalarında ilk sigortalı olunan tarih dikkate alınıyor. Staj ise başlangıç olarak sayılmıyor.

        Staj döneminde emeklilik için prim yatırılmadığı için bu hatan mahrumiyet oluşuyor. Konuya ilişkin düzenlemeler ise gündeme çok sık gelmeye başladı. Örneğin, 2000 yılında staj yapmasına rağmen SGK işe girişi 2002 yılında yapılan bir kişi için 2002 tarihi dikkate alınacaktır.

        SGK Borçlanma Yöntemleri Nelerdir?

        Erken emeklilikte bir diğer önemli unsur ise borçlanma uygulamasıdır. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile vatandaşların eksik primlerini borçlanarak emeklilik tarihlerini öne çekmeleri sağlanmaktadır. Mevcut uygulamaya göre doğum borçlanması ile kadın sigortalıların 3 çocuk için toplamda 2760 gün erken emeklilik hakkı elde etmesi mümkündür. Bu sayede 6 yıla kadar emeklilik tarihi erkene çekilebilir.

        Askerlik borçlanmasında ise erkek çalışanların askerde geçen süreleri için borçlanma fırsatı sunularak 2 yıla yakın bir süre emeklilik tarihinin erkene alınmasını sağlamaktadır. Yurt dışı borçlanmasında ise hayatının büyük bölümünü yurt dışında geçiren kişilerin söz konusu süreler için borçlanma yoluyla emekli olmasını sağlamaktadır. Kamu personelleri ise ücretsiz izinli olarak geçen süreleri borçlanarak emeklilik için gün kazanabilecekler.
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        Haberler SGK Ve netleşti! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! EYT olmadan...
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