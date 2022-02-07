Emekli olmak artık çok kolay! Hemen bunu yapın yeter! Hiç çalışmadan, SGK, Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

İsteğe bağlı sigorta müracaatı amacıyla 18 yaşın bayan ya da erkek farkı olmadan sonuçlanmış olması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta onayı amacıyla çalışmamak koşulu var. Sigorta gerektiren bir işte çalışanlar isteğe bağlı sigorta yaptıramazlar. Bunun dışında 30 günden az çalışan ve sigorta prim kaydına tam prim ödemesi yapılmayan vatandaşlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilirler. SGK'dan malullük ya da yaşlılık maaşı aylığı alanlarda isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler.
KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLİR?
Bu kapsamda hayatında hiç bir işte çalışmamış, malullük ya da emekli aylığı almayan vatandaşlar isteğe bağlı olarak sigortalı olma hakkına sahiptirler. İsteğe bağlı sigortalılıkta bireyler sigorta primlerini kendileri öderler ve prim günü dolup, sigortalılık vakti de bitirildiğinde bu vatandaşlar emekli olabiliyorlar. Hiç işe gitmeden bu şekilde sigorta primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olabiliyorlar. Gereken şartlardan bir tanesi de isteğe bağlı sigortalı olacak kişinin 18 yaşın altında olmamasıdır.
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Herhangi bir işte çalışmayan isteğe bağlı sigortalılar genel sağlık sigortasından yararlanmaktadırlar. Bu da bu vatandaşların malullük, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı korunduğu manasına gelmektedir. İş kazası, hastalık, analık gibi hallerde isteğe bağlı sigortalılıkta ara hali olmamaktadır, bu kişilerin prim işlemesi devam etmektedir ve primleri de bu tarafta düzenlenmektedir.