Gözler oradaydı! SGK, SSK, Bağkur’lu, emekli, EYT’li, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlar da taban sınır...

Emekli vatandaşlara Genel Sağlık Sigortası borcu tahakkuk ettirilmemektedir. Benim sigortalılığım evveli doğumlarım var. Müjde bekleyen annelerle alakalı bir ilerleme var mıdır acaba? 2023'e kadar bir ismim atılır mı? Ben hem EYT, hem den staj mağduruyum. Ben bedava izin ve KÇÖ mağduruyum, bizlere bir hak tanınır mı? Emekliliğime bir sene varken pandemi bundan dolayı bedava izne ve KÇÖ'ye ayırdılar, ardından da işyeri battı ve işsiz kaldım. 2020 Yılında emekliliğime bir sene varken 2022 senesinde emekliliğime gene bir sene var. Bu yöndeki mağduriyetler giderilecek midir?
Merhaba, ben 2019 yılında emekli oldum. Ondan öncesinde de kesintisiz 25 yıl çalışmışlığım var, bana GSS borcunuz var diye tebligat geldi? Emekliye GSS borcu çıkıyor mu, yoksa yanlış mı gelmiş?
Merhaba, emekli kişilere Genel Sağlık Sigortası borcu tahakkuk ettirilmemektedir. Emekliliğiniz öncesinde işsiz kaldığınız dönemler yok ise sistemsel bir hatadan ötürü borç çıkarılmış olabilir. Bağlı bulunduğunuz SGK merkezine kimliğinizle giderek sorunu düzeltebilir, borcunuzu sildirebilirsiniz.
Mert Bey selam, benim bir diş polikliniğim mevcut. Ben burada yardımcı diş hekimi asistanı çalıştırmak istiyorum ancak bir türlü bakanlık tarafından izin verilmiyor. Bu konuda ne yapmamız gerekir, biz mi yanlış yapıyoruz?
Merhaba, yabancı çalışma izinlerinde bazı yasaklı meslekler vardır. Gümrük müşaviri, ebe ve diş hekimliği gibi meslekler yasak meslekler kapsamındadır. Diş hekimi asistanı olarak İŞKUR kayıtlarında ayrıca binlerce açık ilan mevcuttur ve bu yüzden ret cevabı verilmektedir. Ya da personeli diş hekimi olarak çalıştırma ihtimaliniz göz önünde bulundurulduğundan ret cevabı verilebilir. Ret cevabı vermesi için bakanlığın onlarca nedeni var açıkçası.