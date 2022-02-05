EYT ve maaş derdi de yok! 3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi! 53,38 TL'ye 1 sene erken emeklilik!

Emeklilik öne çekilebilir mi? Milyonlarca çalışan emeklilik tarihinin öne çekilmesi için alternatifleri araştırmaya devam ediyor. Son yıllarda Türkiye gündeminde emeklilik şartları ile ilgili sorunların ilk sıralara çıkmasının ardından yeni düzenlemeler de devreye girdi. Yaş şartı nedeniyle emekli olmayanların sorunlarının çözüme kavuşmasına ilişkin çalışmaların hız kazanmasıyla, eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlarda da çare aramaya başladılar.
SGK tarafından uzun süredir uygulanan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er veya erbaş olarak silah altında geçirilen süreler için borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar için 3 çocuk için 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.
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2022 Askerlik ve Doğum Borçlanması Ne Kadar?
2022 yılında asgari ücret oranlarının belirlenmesinin ardından zamlanan SGK borçlanma oranları için yeni oranlar birçok kişi için ödeme zorluğu yaratmıştır. Emeklilik tarihini borçlanma yöntemleri ile öne çekmek isteyenlerin 2022 yılında askerlik ve doğum borçlanması yöntemi ile günlük en düşük ödemesi gereken prim ise 53,38 TL olarak belirlendi.