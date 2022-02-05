EYT ve maaş derdi de yok! 3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi! 53,38 TL'ye 1 sene erken emeklilik!

SGK tarafından uzun süredir uygulanan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er veya erbaş olarak silah altında geçirilen süreler için borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar için 3 çocuk için 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.

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