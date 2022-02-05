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    • SGK
    • 05.02.2022 16:59
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    • 05.02.2022 16:59
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    EYT ve maaş derdi de yok! 3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi! 53,38 TL'ye 1 sene erken emeklilik!

    Emekli olmak için yaş şartı kadar prim şartını sağlamak da oldukça önemli. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak SGK eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlara birçok farklı emeklilik uygulaması ile bu sorunu aşabiliyor. Bir yandan yaş şartı nedeniyle EYT düzenlemesini bekleyenler, diğer yandan ise prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar emekliliği öne çekecek yöntemleri araştırmaya başladı. Askerlik ve doğum borçlanması ile eksik primleri nedeniyle emekli olamayanların emekliliğe daha kolay bir şekilde ulaşması sağlanıyor. İşte emekliliği öne çekecek o detaylar

    takvim.com.tr
    EYT ve maaş derdi de yok! 3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022’de...

    Emeklilik öne çekilebilir mi? Milyonlarca çalışan emeklilik tarihinin öne çekilmesi için alternatifleri araştırmaya devam ediyor. Son yıllarda Türkiye gündeminde emeklilik şartları ile ilgili sorunların ilk sıralara çıkmasının ardından yeni düzenlemeler de devreye girdi. Yaş şartı nedeniyle emekli olmayanların sorunlarının çözüme kavuşmasına ilişkin çalışmaların hız kazanmasıyla, eksik primleri nedeniyle emekli olmayanlarda da çare aramaya başladılar.

    SGK tarafından uzun süredir uygulanan askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemler emeklilik tarihinin bir hayli öne çekilmesini sağlıyor. Askerlik borçlanması ile er veya erbaş olarak silah altında geçirilen süreler için borçlanma yapılarak emeklilik öne çekiliyor. Doğum borçlanmasında ise kadın çalışanlar için 3 çocuk için 6 yıla kadar emeklilik tarihinin öne çekilmesi sağlanmaktadır.

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    2022 Askerlik ve Doğum Borçlanması Ne Kadar?

    2022 yılında asgari ücret oranlarının belirlenmesinin ardından zamlanan SGK borçlanma oranları için yeni oranlar birçok kişi için ödeme zorluğu yaratmıştır. Emeklilik tarihini borçlanma yöntemleri ile öne çekmek isteyenlerin 2022 yılında askerlik ve doğum borçlanması yöntemi ile günlük en düşük ödemesi gereken prim ise 53,38 TL olarak belirlendi.

        En yüksek prim ise 400 lira 32 kuruş olarak uygulanacak. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de borçlanma ile emeklilik hakkı elde etmesi sağlanıyor. Bu kişiler ise yurt dışı borçlanması kapsamında 2022 yılında günlük en az 75,06 kuruş ödeme yaparak eksik primlerini tamamlayabilecekler.

        EYT'lilerin Durumu Ne Olacak?

        Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT'liler, eksik primleri ile emekli olmayanlarla benzer biri durumu yaş şartı nedeniyle yaşıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma takvimi içine alınan EYT'de henüz net bir gelişme yok. Ancak birçok yeni formül üzerinde çalışılması bekleniyor.

        Hükümetin gündeminde ilk sırada yer alan 3600 ek gösterge çalışmalarının ardından EYT konusunda da yeni adımların atılması bekleniyor.
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler SGK EYT ve maaş derdi de yok! 3600 ve 4500 gün prim ödeyenlere 2022'de emeklilik dilekçesi! 53,38 TL'ye 1 sene erken emeklilik!
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