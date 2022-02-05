Bir dilekçeyle emekli olma müjdesi geldi! 55 yaş kadın ve erkek! Yüksek maaş erken yaş emeklilik formülleri belli oldu

Hem Anne Hem Babadan Aynı Anda Çift Yetim Maaşı Almak - 30 Eylül 2008 Sonrası Vefat Durumlarında Çift Maaş

30 Eylül 2008 tarihinden sonra iki ebeveyni de vefat edenler amacıyla yetim maaşı alınabilmesinde sistem şu şekilde işlemektedir. İkisinin SSK'lı yada ikisinin Bağkurlu olması halinde yüksek tutarda olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın ise yarısı ödenir. İki ebeveynin de emekli sandığına mensup olması halinde yalnızca yüksek olan alınır. Anne ve baba değişik sigorta kollarında iseler yani biri SSK biri Bağkur ya da biri Bağkur başka Emekli Sandığı ise ikisi de tam ve ayrı ayrı alınır.