Bir dilekçeyle emekli olma müjdesi geldi! 55 yaş kadın ve erkek! Yüksek maaş erken yaş emeklilik formülleri belli oldu

Emeklilik yaş düzenlemesi amacıyla AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı'ndan gelecek açıklamalar bekleniyor. SGK'ya prim ödeyen 55 yaş altı bayan ve erkekler amacıyla ise değişik erken emeklilik seçenekleri mevcut. Herkesin bildiği üzere SGK standart emeklilik amacıyla belli koşulların kusursuz sağlanmasını talep eder iken birtakım özel halleri olan çalışanlarda bu şartları esnetiyor. Bütün çalışanlar amacıyla de normal emeklilik yan ısıra yaş haddinden emeklilik sağlıyor.
SGK YAŞA BAKMADAN EMEKLİ EDECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütün çalışanlar amacıyla sağladığı ilk erken emeklilik formülü sağlık kısmı ile ilgili. Çalışanlar iş hayatına girdikten sonra vakit amacıyla da sağlıklarında detaylı sorunlar yaşayabilirler. Bu hatalar birtakım durumlarda çok ciddi rahatsızlıklara sebep olurken birtakım hallerde birkaç hastalık çalışanı etkileyebiliyor. SGK bu halde olan bütün çalışanlara 1800 gün ve 10 sene şartlarını sağlamak şartı ile erken emekli ediyor. Bu kişilerin çalışmalarına müsade edilmiyor ve erken emeklilik sağlanıyor. Kurum emeklilik kararı alırken sağlık heyetinin yüzde 60 çalışma kuvveti raporu olması halini göz önünde bulunduruluyor.
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LİSTEYİ YENİ TÜM MESLEKLERİ AÇIKLADI
SGK 2022 mevzuatında yıpratıcı meslekler ve ek prim ödemeleri yenilendi. Tabloda çoğu meslek grubunun yıpratıcı olduğu, listede yer alan meslek gruplarında çalışanlara senede 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim yazıldığı ve erken emeklilik sağlandığı bildirildi. Yıpratıcı mesleklerde çalışanlara SGK erken yaşta emeklilik sağlıyor.