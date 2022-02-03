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    • SGK
    • 03.02.2022 09:10
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    • 03.02.2022 09:10
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    SGK ve Bakanlıktan karşılıksız ödeme! Anında maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL, 2 bin 354 TL hesaplara yatırılıyor

    Ödemeler her ay SGK ve Bakanlık tarafından düzenli olarak yapılıyor. Engelliler istihdam yönünden maalesef dezavantajlılar arasında yer almakta olduklarından kendilerine makul bir iş bulmakta zorlanmaktadır. Hâl bu tür iken SGK primi ödeyerek SGK’dan emekli aylığı ya da yardımı almaları imkânı bulunmamaktadır. Bu halde yardım etmeye muhtaç ve SGK’sı olmayan vatandaşlarımıza devlet belirli şartlarla karşılıksız maaş bağlamaktadır. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerine zam yapıldığını açıkladı. Zam ile eş güdümlü yaşlı, engelli, evde bakım, SED maaşı ne kadar oldu? İşte yeni ücretler.

    takvim.com.tr
    Anında maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL hesaplara yatırılıyor

    SGK'dan emekli maaşı ya da yardım almayanları kapsıyor. Başvurular il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olan nüfus cüzdanı ile yapılıyor. Devlet doğrultusundan dezavantajlı olan vatandaşlara destek sağlanıyor. Fiziksel ya da psikolojik olarak çalışamayacak halde olan şahıslara engelli maaşı bağlanıyor. Engelli maaşı alan vatandaşlara oluşturulan ödeme 2022 senesi itibariyle zamlı olarak yatırılıyor. Engel haline göre değişen maaşlar, engel seviyesi yüzde 40 ve 70 ve üzeri olmak üzere belirlendi.

    SED ÖDEMESİ NE KADAR 2022?

    Bakan Yanık, çocukların ailelerin yanı sıra desteklenmesine ehemmiyet verdiklerini ve bu amaçla gereksinim sahibi ailelerin çocukları amacıyla SED hizmeti verildiğini söyledi. Bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına oluşturulan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseltildi. Bu arda koruyucu ailelere çocuk başına verdiği ödemelerin aylık ortalaması da 1.964 TL'den 2.572 TL'ye yükseltildi.

    Bakan Yanık, düşük gelirli kişilerin bu projeler ile eş güdümlü ekonomik ve sosyal yaşama daha kuvvetli şekilde birleşik olmasını hedeflediklerini ifade etti.

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    YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

    Bakan Yanık'ın müjdelediği habere göre yaşlı ve engelli maaşı tutarları artırıldı. Buna göre:

    18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 661 TL'den 865 TL'ye

    Ağır silikozis hastalarına ödenen aylığın da 1.819 TL'den 2 bin 382 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

    Yaşlı aylığı 828 TL'den 1.084 TL'ye,

    Yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye,

    Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye

        ENGELİLİK ORANI ESAS ALINMAKTA

        18 yaşından büyük ve 65 yaşından ufak olan, %40-%69 arası oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması olası olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, SGK'dan bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, talebine karşın işe yerleştirilemeyen ve hane içerisinde vatandaş başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2022 senesi amacıyla 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına engelli aylığı bağlanmaktadır.

        01.01.2022-30.06.2022 devresi amacıyla; %40-%69 arası engelli olanlara her ay 865,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

        YÜZDE 70 VE ÜZERİ ENGELLİ OLANLARA DAHA YÜKSEK MAAŞ

        Bu takımda da 18 yaşından büyük olan, %70 ve üzeri oranda engelli olan, nafaka bağlanmamış ya da nafaka bağlanması olası olmayan, 2828 Sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan, sosyal emniyet kurumlarından bir gelir ya da aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içerisinde vatandaş başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2022 senesi amacıyla 1.417,60 TL) az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.

        01.01.2022-30.06.2022 devresi için; %70 ve üzeri engelli olanlara her ay 1.298,00 TL tutarında maaş bağlanmaktadır.

        ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak amacıyla resmî ikametgâhınızın olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası sahibi olan nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı amacıyla müracaatta Sağlık Kurulu raporu koşulu aranmaktadır.

        Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı doğrultusundan "başvuru alındı belgesi" verilmektedir. Hanedeki başka bireyler doğrultusundan alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına dair oluşturulan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına oluşturulan başvurular en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

        Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı vakitte çocuğu amacıyla engelli yakını aylığı alabilirler. Fakat %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.
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        Haberler SGK SGK ve Bakanlıktan karşılıksız ödeme! Anında maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL, 2 bin 354 TL hesaplara yatırılıyor
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