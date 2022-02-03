SGK ve Bakanlıktan karşılıksız ödeme! Anında maaş bağlanıyor, her ay 1.298 TL, 2 bin 354 TL hesaplara yatırılıyor

SGK'dan emekli maaşı ya da yardım almayanları kapsıyor. Başvurular il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe ve T.C. Kimlik Numarası sahibi olan nüfus cüzdanı ile yapılıyor. Devlet doğrultusundan dezavantajlı olan vatandaşlara destek sağlanıyor. Fiziksel ya da psikolojik olarak çalışamayacak halde olan şahıslara engelli maaşı bağlanıyor. Engelli maaşı alan vatandaşlara oluşturulan ödeme 2022 senesi itibariyle zamlı olarak yatırılıyor. Engel haline göre değişen maaşlar, engel seviyesi yüzde 40 ve 70 ve üzeri olmak üzere belirlendi.
SED ÖDEMESİ NE KADAR 2022?
Bakan Yanık, çocukların ailelerin yanı sıra desteklenmesine ehemmiyet verdiklerini ve bu amaçla gereksinim sahibi ailelerin çocukları amacıyla SED hizmeti verildiğini söyledi. Bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına oluşturulan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL'den 1.649 TL'ye yükseltildi. Bu arda koruyucu ailelere çocuk başına verdiği ödemelerin aylık ortalaması da 1.964 TL'den 2.572 TL'ye yükseltildi.
Bakan Yanık, düşük gelirli kişilerin bu projeler ile eş güdümlü ekonomik ve sosyal yaşama daha kuvvetli şekilde birleşik olmasını hedeflediklerini ifade etti.
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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2022?
Bakan Yanık'ın müjdelediği habere göre yaşlı ve engelli maaşı tutarları artırıldı. Buna göre:
18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 661 TL'den 865 TL'ye
Ağır silikozis hastalarına ödenen aylığın da 1.819 TL'den 2 bin 382 TL'ye yükseltildiği bildirildi.
Yaşlı aylığı 828 TL'den 1.084 TL'ye,
Yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL'den 865 TL'ye,
Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olanların aylığının da 991 TL'den 1.298 TL'ye