Nihayete ermiş durumda! Günlerini sayanlara SGK’dan açıklama! Dilekçeyle başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor

SGK kapsamında müjdeli haberler gelmeye devam eder iken başvuran herkese hemen ödemelerin yatacağı bilgi kapasitesi verildi. Emekli olmak adına resmen gün sayan kişilerin şayet prim gün ödeme kapsamında kusurları varsa bunları tamamlamak amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken birtakım çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar.
Mevzuatta yer alan tutarda prim ödemesi yapmak, belli bir yaşın üstünde olmak ve gün şartını tamamlamak. Bu 3 şartını sağlayanlar emekli olabiliyorlar. Fakat birtakım nedenlerden ötürü birtakım vatandaşlar bu şartları tamamını yerine getiremiyorlar.
SGK'DAN EMEKLİ OLAMAYANLARA TOPLU PARA VERİLİYOR
Emekli olmak amacıyla talep edilen 3 koşulu sağlamayan vatandaşlar senelerce fedakarlık gösterip ödemiş oldukları primleri geri alma imkânına sahipler.
Bu noktada emekli olamayan kişilerin SGK mevzuatında yer alan şartları sağlamaları ve SGK Genel Müdürlüklerine yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Peki nedir toplu para iadesi amacıyla talep edilen koşullar? İşte madde madde toplu para iadesi müracaat şartları.
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