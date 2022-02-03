Nihayete ermiş durumda! Günlerini sayanlara SGK’dan açıklama! Dilekçeyle başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor

Toplu Para İadesi alabilmek amacıyla müracaat yapacak yurttaşların ilk olarak kendi işlerini yürütmüyor olmaları ya da sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Vatandaşların sağlamaları gereken en mühim şart ise emeklilik için 3 şarttan ikisinin sağlanmış olması. Yani emekli olmak amacıyla talep edilen yaş ve gün şartını tamamlayıp prim eksiği bulunanlar daha evvel yatırdıkları primleri toplu durumda alabilirler. Hem de bu hal miraşçılar için de geçerli, prim ödemiş fakat emekli olamamış kişilerin yakınları toplu ödeme için müracaat yapabilirler.