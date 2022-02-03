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    • SGK
    • 03.02.2022 10:49
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    • 03.02.2022 11:55
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    Nihayete ermiş durumda! Günlerini sayanlara SGK’dan açıklama! Dilekçeyle başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor

    Türkiye'de milyonlarca çalışan bir gün emekli olarak çalışmadan hayatlarının son dönemini geçirmenin hayalini kuruyorlar. Emeklilik şartlarını yerine getirmek amacıyla çaba gösteren çalışanlar bulunduğu kadar yaşı gereği eksik günü ya da eksik prim ödemesi nedeniyle emekli olma şansını kaybeden çalışanlar da bulunuyor. Son gelen açıklamalar ile kişilerin şayet prim ödeme konusu ile ilgili geçmişe dönük borçları varsa ödeme yapabilecekler. Aranan şartları yerine getiren vatandaşlar anlık olarak müracaat yapabilecekler ve Bağkur kapsamında ödeme alan çoğu vatandaşa belirli haklar verilecek.

    takvim.com.tr
    Dilekçeyle başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor

    SGK kapsamında müjdeli haberler gelmeye devam eder iken başvuran herkese hemen ödemelerin yatacağı bilgi kapasitesi verildi. Emekli olmak adına resmen gün sayan kişilerin şayet prim gün ödeme kapsamında kusurları varsa bunları tamamlamak amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekir. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken birtakım çalışanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primleri geri almanın hesaplarını yapıyorlar.

    Mevzuatta yer alan tutarda prim ödemesi yapmak, belli bir yaşın üstünde olmak ve gün şartını tamamlamak. Bu 3 şartını sağlayanlar emekli olabiliyorlar. Fakat birtakım nedenlerden ötürü birtakım vatandaşlar bu şartları tamamını yerine getiremiyorlar.

    SGK'DAN EMEKLİ OLAMAYANLARA TOPLU PARA VERİLİYOR

    Emekli olmak amacıyla talep edilen 3 koşulu sağlamayan vatandaşlar senelerce fedakarlık gösterip ödemiş oldukları primleri geri alma imkânına sahipler.

    Bu noktada emekli olamayan kişilerin SGK mevzuatında yer alan şartları sağlamaları ve SGK Genel Müdürlüklerine yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Peki nedir toplu para iadesi amacıyla talep edilen koşullar? İşte madde madde toplu para iadesi müracaat şartları.

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        Toplu Para İadesi alabilmek amacıyla müracaat yapacak yurttaşların ilk olarak kendi işlerini yürütmüyor olmaları ya da sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Vatandaşların sağlamaları gereken en mühim şart ise emeklilik için 3 şarttan ikisinin sağlanmış olması. Yani emekli olmak amacıyla talep edilen yaş ve gün şartını tamamlayıp prim eksiği bulunanlar daha evvel yatırdıkları primleri toplu durumda alabilirler. Hem de bu hal miraşçılar için de geçerli, prim ödemiş fakat emekli olamamış kişilerin yakınları toplu ödeme için müracaat yapabilirler.

        HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        SGK prim iadesi hesaplama prosedürü vatandaşın hizmet cetvelinde tespit edilen ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden yapılıyor. SGK prim iadesi hesaplaması yapılırken bu kazanç toplamının %20'si baz alınıyor.

        Söz hususu toplu para iadesi amacıyla emekli olamayan kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı müracaat yapması gerekiyor. Dilekçe ile oluşturulan müracaatlar ardından hesaplama işlemleri gerçekleşiyor ve toplu para iadesi gerçekleşiyor.
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        Haberler SGK Nihayete ermiş durumda! Günlerini sayanlara SGK’dan açıklama! Dilekçeyle başvuran herkese hemen ödemeler hesaplara yatıyor
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