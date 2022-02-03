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    • SGK
    • 03.02.2022 13:07
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    • 03.02.2022 13:33
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    120 ay çalış anında emekli ol... Erken emekli olmak için son formül açıkladı! İşte 3600 ve 7200 gün kuralı...

    Sigorta prim ödemesi yapan milyonlarca çalışan en erken tarihte, en ufak yaşta emekli olmanın formülünü arıyorlar. SGK'nın 10 senede emeklilik formülünü inceleyen vatandaşlar kendilerinin uygulayabileceği yöntemleri öğrenmek istiyorlar. SGK tarafından emekli olmak isteyenler bağlamında sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emekliik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik.

    takvim.com.tr
    120 ay çalış anında emekli ol... Erken emekli olmak için son formül açıkladı

    Emekli olmak isteyen birtakım vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı olanakları ve uygulamada olan haklarını tam olarak bilmiyorlar. Bu kapsamda emeklilik hakkı elde ettiği durumda emekli olma ihtimalini bilmeyen vatandaşlar bulunuyor. 3 bin 600 gün prim de emekli ediyor. 9 Eylül 1999 evveli sigortası başlayanlar 15 sene sigortalılık ve 3 bin 600 günü tamamladığında kısmi emekli olabiliyor.

    120 AY ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!

    Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.

    Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

    Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.

    YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK NEDİR?

    Yaş haddinden emeklilik normal emeklilik sürecinden değişik olarak daha düşük prim ödemesiyle emeklilik hakkı sağlanmasıdır.

    Örneğin 2008 yılından sonra işe girenlerin standart emeklilik şartları 25 senelik sigortalılık süreci, 7200 prim günü ve 60 yaş şartıdır. Fakat prim eksiği olanlar amacıyla bu haklar değişiyor. Yaş haddinden emekli olacaklara 25 senelik sigortalılık süreci, 60 yaş ve 5400 günle emeklilik hakkı sağlanır. Emekli maaş bağlanma aylığında bir oran kesinti olsa da vatandaşlar bu şekilde erken emekli olabilirler.

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        10YIL EMEKLİLİK BAĞLAMINDA 7200 GÜN KURALI NEDİR?

        Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi ilk işe giriş tarihine göre çalışanların sağlamaları gereken standart emeklilik koşulları var. Bunların dışında erken emekli olmak isteyenler amacıyla yaş haddinden emeklilik koşulu da bulunuyor. Bütün bu koşullar çalışanın ilk sigorta primi ödemesi yaptığı tarihe göre belirlenir. 1999 evveli 1999 - 2008 arası ve 2008 ardından SGK'nın temel aldığı 3 koşuldur.

        1999 evveli standart emeklilik şahsa özel belirlenir. Yaş haddinden emeklilik ise 3600 gün ve 10 sene ile 15 sene sigortalılık gün koşuluyla sağlanır.

        1999-2008 arası işe girenler için standart emeklilik 7000 iş günü, 60 yaş ve 25 senelik sigortalık gün koşuluyla sağlanır. Yaş haddinden emeklilik ise 4500 günle verilir.

        2000 ardından amacıyla ise 7200 prim günü, 60 yaş ve 25 senelik sigortalılık koşulu aranır. Yaş haddi emekliliği ise 5400 günle olur.

        3600 GÜNLE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

        Emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken başvuru koşulları arasında yaş şartı, gün şartı ve prim şartı bulunuyor. Bu şartların aynı anda sağlanması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. SGK bu kapsamda vatandaşlara 3600 gün ve kişiye göre değişmekle beraber 10 yıllık sigortalılık süreci şartı gerekiyor.

        Bunun dışında 3600 gün ile emeklilik için sağlanması gereken bir diğer şart ise işe başlama süreci. 3600 günle emekli olmak isteyen vatandaşların aşağıda yer alan koşullara haiz olmaları gerekiyor.

        1. Durum: 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmak.

        2. Durum: 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

        3. Durum: 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli ek avantaj sağlamıyor.
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        Haberler SGK 120 ay çalış anında emekli ol... Erken emekli olmak için son formül açıkladı! İşte 3600 ve 7200 gün kuralı...
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