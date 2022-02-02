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    • SGK
    • 02.02.2022 15:32
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    • 02.02.2022 15:32
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    Gözler oradaydı! 2022 yılı ikramiye zammı var mı? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye tutarları belli oldu! 7143 Sayılı Kanunla...

    Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında vatandaşlar emekli ikramiyelerinde yeni zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Her yıl SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan emeklilere dini bayramlar öncesinde ödenen ikramiyelerde yeni yılda oranların ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. 2018 yılından itibaren SGK ilgili grupları için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemesi, 3 Ocak’ta belirlenen enflasyon rakamları ile netleşen emekli maaş zammı sonrasında ne kadar arttı merak ediliyor. İşte 2022 emekli ikramiyeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    2022 yılı ikramiye zammı var mı? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye tutarları belli oldu

    2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 7143 Sayılı Kanun kapsamına Türkiye'de milyonlarca emekliye ve SGK ilgili grupları içinde yer alan kişilerin hesaplarına yılda iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren uygulama ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlardı. İlk olarak bin lira şeklinde hesaplara aktırılan söz konusu ikramiye oranları, geçtiğimiz yıl yapılan artışla 1.100 TL'ye yükseltilmişti.

    Yeni yılda emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından emekliye ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor. Emekli maaşlarında taban aylık oranlarının da yükselmesine rağmen ikramiye ödemelerinde bir artış olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Aksi yönde bir açıklama gelmemesi halinde emekli ikramiyeleri 2022 yılında da 1.100 TL olarak ödenmeye devam edecek.

    Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

    Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 yılında verilecek bayram ikramiyelerinde. Özellikle yeni yılda birçok alanda yapılan yüksek zamlar sonrasında daha zamlı emekli maaşını bile almadan borçları artan çok sayıda vatandaş, her yıl iki bayram öncesinde yapılan ikramiye ödemelerini beklemeye koyuldu.

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        2 – 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı öncesinde emekliler 2022 yılında ilk ikramiyelerini alacaklar. Takip eden 9 – 12 Temmuz tarihleri arasında ise Kurban Bayramı öncesinde emeklinin olası bir zam gelmemesi halinde 1.100 TL olarak emekli bayram ikramiyesini hesaplarında görmeleri sağlanacak.

        Emekli İkramiyeleri Artacak Mı?

        2022 yılında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşını 2.500 TL olarak belirlendi. Bu sayede en düşük emekli maaşı alan SSK ve Bağ Kur emeklilerinin de maaşları bu orana tamamlanarak ödeme gerçekleştirilecek.

        Öte yandan yeni yılla beraber gelen birçok zam vatandaşların maaşa ek ödeme ve destekleri de araştırmaya başladıkları görüldü.

            Her yıl dini bayram öncesi verilen emekli ikramiyelerinde zam yapılıp yapılmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Ancak konuya ilişkin net bir açıklama yok.

            Öte yandan bazı emekli grupları için 3600 ek gösterge çalışmaları kapsamında emekli maaşlarında yakın zamanda ek bir artış da söz konusu olabileceği ifade edilmişti. Önümüzdeki dönemde emekli maaşları ve ikramiyeler ile ilgili yeni çalışmaların netleşmesi bekleniyor.
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