Gözler oradaydı! 2022 yılı ikramiye zammı var mı? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye tutarları belli oldu! 7143 Sayılı Kanunla...

2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 7143 Sayılı Kanun kapsamına Türkiye'de milyonlarca emekliye ve SGK ilgili grupları içinde yer alan kişilerin hesaplarına yılda iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren uygulama ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlardı. İlk olarak bin lira şeklinde hesaplara aktırılan söz konusu ikramiye oranları, geçtiğimiz yıl yapılan artışla 1.100 TL'ye yükseltilmişti.
Yeni yılda emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından emekliye ne kadar ödeme yapılacağı henüz bilinmiyor. Emekli maaşlarında taban aylık oranlarının da yükselmesine rağmen ikramiye ödemelerinde bir artış olmaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Aksi yönde bir açıklama gelmemesi halinde emekli ikramiyeleri 2022 yılında da 1.100 TL olarak ödenmeye devam edecek.
Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2022 yılında verilecek bayram ikramiyelerinde. Özellikle yeni yılda birçok alanda yapılan yüksek zamlar sonrasında daha zamlı emekli maaşını bile almadan borçları artan çok sayıda vatandaş, her yıl iki bayram öncesinde yapılan ikramiye ödemelerini beklemeye koyuldu.
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