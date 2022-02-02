Gözler oradaydı! 2022 yılı ikramiye zammı var mı? Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiye tutarları belli oldu! 7143 Sayılı Kanunla...

2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 7143 Sayılı Kanun kapsamına Türkiye'de milyonlarca emekliye ve SGK ilgili grupları içinde yer alan kişilerin hesaplarına yılda iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren uygulama ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlardı. İlk olarak bin lira şeklinde hesaplara aktırılan söz konusu ikramiye oranları, geçtiğimiz yıl yapılan artışla 1.100 TL'ye yükseltilmişti.