Şimdi açıklandı! SGK'ya başvuranın hesabına anında yatıyor! 5 yıl geriye dönük maaş! Dul eş, erkek çocuğu, kız çocuğu...

SGK'DAN GERİYE DÖNÜK PARA KİMLERE BAĞLANIR?

Ölüm aylığı geride kalan eş, çocuk, anne – babaya bağlanabilir. Fakat bu vatandaşların birtakım koşulları taşıması gerekir. Vefat eden vatandaş ile ölüm tarihinde meşru evlilik bağı tespit edilen eşe aylık bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması ya da kendi sigortalılığı nedeniyle aylık ya da gelir alıyor olması bu hali değiştirmez. Dolayısıyla vefat eden vatandaşın eşi çalışsa da, emekli olsa da ölüm aylığı alabilir.

Vefat eden vatandaşların çocuklarında ise değişik kriterler söz konusudur. Vefat eden vatandaşın kız çocuklarına evli olmamaları koşuluyla yaşa bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Evlenen kız çocuğunun ise aylığı kesilir. Kız çocuk boşanırsa tekrardan hak sahibi mevkisine gelir ve aylık alabilir.

Erkek çocuklarında ise yaş koşulu söz konusu. Erkek çocukları ise 18 yaşına kadar ölüm aylığı alabilirler. Orta öğretime devam eden erkek çocuk 20, yüksek öğrenime devam eden erkek çocuk ise en çok 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir.