24 ay erken emekli olun! 4A, 4B, 4C SGK-SSK ve Bağkur'lu erken emekli olmanın yeni yolu ortaya çıktı!

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

Erken emeklilik amacıyla hem bayanların hem de erkeklerin yararlanabildiği değişik haller bulunuyor olup bunlardan ilki bayanlar bağlamında doğum ve çocuk, erkekler amacıyla ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum amacıyla bayan çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 sene kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 sene erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş evvel emeklilik elde edilebiliyor.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

İş kanuna göre kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalıların ay içindeki çalışma zamanlarını 30 güne tamamlama hakları mevcuttur. Bu amaçla borçlanılan günler emeklilik prim günü yönünden değerlendirilmekte ve alakalı vatandaşların erken emekli olabilme hakları doğmaktadır.