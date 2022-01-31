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    • SGK
    • 31.01.2022 15:04
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    • 31.01.2022 15:04
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    24 ay erken emekli olun! 4A, 4B, 4C SGK-SSK ve Bağkur'lu erken emekli olmanın yeni yolu ortaya çıktı!

    Vatandaşlar bağlamında en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" Sorusu. Yaş şartını tamamlayan fakat prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara yeni bir olanak gündemde. Talep yaşama geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. SGK rehberine göre ise erkekler askerlik hizmetleri nedeniyle 2 sene erken emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden sahip olunan sigortalılık bulgularınız üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    24 ay erken emekli olun! Yeni yolu ortaya çıktı!

    SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'lu erken emeklilik yeni usulü sayfamızda yer alıyor. Erken emekli olabilir miyim? Görüşü bütün çalışanlar doğrultusundan merak edilen bir sualdir. Çalışanların iş yaşamına başladığı ilk günden itibaren aklında görünen erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa zamanda kavuşmalarını gerçekleştiren uygulamalar tamına erken emeklilik denir.

    4A, 4B, 4C SGK-SSK VE BAĞKUR'LU OLARAK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihleri arasında işe girenlerin emeklilik şartları da değişik olacak. Bu tarihler arasında işe girenlerin yerine getirmesi gereken ilk şart, prim ödeme gün adedinin 7200 olması. Bu koşulu yerine getirenler sigortalılık süresine lüzum olmadan 60 yaşında emekli olabilirler. Fakat bu tarihlerden sonra emeklilik yaşı de değişiyor. Şöyle ki:

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    - 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    - 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    - 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    - 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    - 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    - 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    - 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme zamanını tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

    ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

    Askerlik ve doğum borçlanması için en önemli noktalardan birisi sigorta başlangıç tarihi ve askerlik ile doğumun yapıldığı tarih. Bu şartları sağlayanlar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

        SİGORTALILIK SÜRESİNE GÖRE REHBER

        SGK rehberine göre (takvim.com.tr) 23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.

        BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

        Erken emeklilik amacıyla hem bayanların hem de erkeklerin yararlanabildiği değişik haller bulunuyor olup bunlardan ilki bayanlar bağlamında doğum ve çocuk, erkekler amacıyla ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum amacıyla bayan çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 sene kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 sene erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş evvel emeklilik elde edilebiliyor.

        KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

        İş kanuna göre kısmi süreli olarak çalıştırılan sigortalıların ay içindeki çalışma zamanlarını 30 güne tamamlama hakları mevcuttur. Bu amaçla borçlanılan günler emeklilik prim günü yönünden değerlendirilmekte ve alakalı vatandaşların erken emekli olabilme hakları doğmaktadır.

        KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALARINI BORÇLANABİLECEK SİGORTALILAR

        Kısmi süreli çalışmalarını borçlanabilecek sigortalılar 25.02.2011 tarihinden itibaren İş Kanuna göre kısmi süreli ya da davet üstüne iş sözleşmesi ile çalışan ve kısmi süreli olarak çalıştıkları aylara ait eksik gün sebebi işverence 06-"Kısmi İstihdam", 07-"Puantaj" ve 17-"Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma" koduyla bildirilenler eksik kalan günlerini borçlanabilecektir.

        4B EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

        4/C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

        4/A EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
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        Haberler SGK 24 ay erken emekli olun! 4A, 4B, 4C SGK-SSK ve Bağkur'lu erken emekli olmanın yeni yolu ortaya çıktı!
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