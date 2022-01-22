1800 gün prim günüyle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik müjdesi! 4A, 4B, 4C'li iseniz bunu anında yapın emekli olun!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan çalışan bayan ve erkekler amacıyla yayılan standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emekli olmak isteyenler bağlamında detayları derledik.
47, 48, 49, 50 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN
Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor.
HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİYOR?
Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis, tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.
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