1800 gün prim günüyle 47, 48, 49, 50, 51 yaşında emeklilik müjdesi! 4A, 4B, 4C'li iseniz bunu anında yapın emekli olun!

1800 GÜN VE 10 YIL YETERLİ YAŞ ŞARTI YOK

Malulen emeklilik düzenlemesinde 2022 senesinde prim ve gün koşulu aynı kalacak. Çalışma hayatında yer almış ve 1800 gün prim ödemiş ve 10 senelik hizmet sürecini tamamlamış olanlar sağlık bozukluğu yaşadıklarında erken emekli olabilecekler.

EN ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK

1999 senesi ve evvel ilk işe giriş yapanlar amacıyla emeklilik yaş hesabı doğum tarihi, ilk başlangıç günü, prim ödemesi ve sigortalılık gün hesabına göre yapılır. 1999 senesi evvel işe girenler amacıyla 49 yaşından sonra emeklilik olası fakat burada vatandaşın çalışma koşulları göz önünde bulundurulacak. Hem de bu şartlar herkes amacıyla değişik olacak. 1999 evvel işe girenler bağlamında ise 3600 günden emeklilik mevcut.