Sigorta girişi bu tarih ve öncesi olanlara büyük müjde! Hemen bunu yapın! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..!

1999 ve evvelinde SGK girişi olan fazlası vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar ileri yıllarda sigortalandırılan kişilere göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. Sigorta başlangıcı bu tariflenen tarihler arasında yer alanlar amacıyla emeklilik koşulları nelerdir?
4500 GÜNLE EMEKLİLİK
4500 prim günle emekli olmak isteyenler amacıyla şartlar çok daha farklıdır. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası başlayan erkek çalışanlar, 25 senelik sigortalılık zamanını tamamlama, 4500 günü ve 60 yaşı tamamlama şartları ile emekli olabilirler. Kadınlar ise 25 ıllık sigorta süreci ve 58 yaş şartlarıyle 4500 prim gün şartıyla emekli olabilirler.
2008'DEN SONRA 5.400 GÜNLE EMEKLİLİK
2008 Mayıs'tan sonra ilk SGK primini ödeyenler kadınlarda 20, erkeklerde 25 sene sigortalılık ve 7200 gün prim şartıyla emekli olurlar. 2008'ten sonra işe girenlerde alanı emeklilik ise 5400 gün ile olacak.
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8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE SİGORTALI OLANLAR
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilikleri, kendi içinde, sigortalılık süresine göre iki gruba ayrılıyor.
8 Eylül 1999 itibariyle 18 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan kadın ile bu tarih itibariyle 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olan erkek sigortalılar eski hükümlere tabi.
ERKEKLERİN DURUMU
8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 23 yıldan fazla süre sigortalı olan, başka anlatımla sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1976 ve daha eski bir tarih olan erkek sigortalılar; "mezarda emeklilik" yasasına tabi olmadan, eski yasa koşullarıyla emekli olacak. Eski yasaya göre, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödemesini tamamlayan erkek sigortalı yaş aranmadan emekli olacak. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 55 yaş koşullarını tamamlayan erkek sigortalı da kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilecek.