Sigorta girişi bu tarih ve öncesi olanlara büyük müjde! Hemen bunu yapın! 15 yıl çalışan 50 yaşında erken emekli olacak..!

4500 GÜNLE EMEKLİLİK

4500 prim günle emekli olmak isteyenler amacıyla şartlar çok daha farklıdır. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası başlayan erkek çalışanlar, 25 senelik sigortalılık zamanını tamamlama, 4500 günü ve 60 yaşı tamamlama şartları ile emekli olabilirler. Kadınlar ise 25 ıllık sigorta süreci ve 58 yaş şartlarıyle 4500 prim gün şartıyla emekli olabilirler.

2008'DEN SONRA 5.400 GÜNLE EMEKLİLİK

2008 Mayıs'tan sonra ilk SGK primini ödeyenler kadınlarda 20, erkeklerde 25 sene sigortalılık ve 7200 gün prim şartıyla emekli olurlar. 2008'ten sonra işe girenlerde alanı emeklilik ise 5400 gün ile olacak.

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