Senelerin birikimi tek çırpıda ödeniyor! Başvuranlar SGK'dan toplu ödeme alıyor! Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor!

SGK Prim İadesi Nedir, Kimler Alabilir?

SGK prim iadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu içeriğinde 4/B ve 4/C (eski adıyla SSK, Bağ Kur) kapsamında sigorta primleri ödenmiş vatandaşlara, yatan prim civarlarına göre oluşturulan bir ödeme türüdür. Kanunlarda emeklilik amacıyla tespit edilen yaş şartını sağlamasına karşın emeklilik hakkı elde edemeyen kişilerin, SGK'ya ödedikleri primleri geri alması bu program ile olası duruma getirilmiştir.

Prim iadesi yalnızca SSK ve Bağ Kur'lular amacıyla değil aynı vakitte devlet memurları (4/C – Emekli Sandığı) içerisinde değişik işlem ve şartlar ile uygulanabilir. Kesenek iadesi şeklinde oluşturulan bu yöntem, emeklilik hakkı elde edemeyenlerin SGK'dan toplu para iadesi almasını sağlamaktadır. Sigortalı vatandaşların direkt olarak kendisi yararlanabileceği gibi bu haktan meşru mirasçıları da vatandaşların vefatından sonra yararlanabilir.