SGK-SSK ve Bağkur'lular dikkat! Hesaplarınıza en az 2.750 TL ödeme gelecek! Maaş zammından sonra hemen başvuru yapın!

2022 Türkiye Ekonomi Bankası Promosyon Ödemesi

Özel bankalardan biri olan Türkiye Ekonomi Bankası da yeni devre emekli maaşı promosyon ödemelerin de detaylı düzenlemeler yaptığını açıkladı. TEB'in geliştirmiş bulunduğu 2022 promosyon ödemesi kampanyası, özel bankalar arasında ki rekabeti kızıştırdı. TEB yeni devre itibari ile emeklilerin promosyon ödemesine ek olarak Bonus ödeme gerçekleştireceğini ilan etti. Buna göre 2022 TEB promosyon ödemeleri şu şekilde değişmiş oldu:

1.500 TL'nin altında maaş alan emeklilere: 1.850 TL

1.500-2.499 TL arasında maaş alan emeklilere: 2.300 TL

2.500 TL'nin üstünde maaş alan emeklilere: 2.750 TL

Emeklilerin yukarıda belirtilmiş olan emekli maaşı promosyon ve Bonus ödemelerinden yararlanmaları amacıyla TEB bankasına en az iki otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekmektedir.