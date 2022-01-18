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    • SGK
    • 18.01.2022 11:00
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    • 18.01.2022 11:00
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    SGK-SSK ve Bağkur'lular dikkat! Hesaplarınıza en az 2.750 TL ödeme gelecek! Maaş zammından sonra hemen başvuru yapın!

    Geçtiğimiz aylarda meydana çıkan enflasyon oranlarının TÜİK doğrultusundan açıklanmasından sonra memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam seviyesi belirlenmişti. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon oranlarının açıklandığı gün düzenlemiş bulunduğu senenin ilk kabine toplantısı ardından hem memuru hem de emekliyi sevindirecek bir ek zam kararı açıklandı. Buna göre yeni devre itibari ile en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. Maaş zammından sonra emeklilere ek bir para da verilecektir.

    takvim.com.tr
    Emekliler dikkat Hesaplarınıza en az 2.750 TL ödeme gelecek!

    Emekli maaşlarının yükselmesi, emekli müşteri miktarını çoğaltmak isteyen kamu bankalarını ve özel bankaları harekete geçirdi. Bankalar yeni devre itibari ile emekli promosyon ödemelerinde çalışmalar yaparak, birbirinden avantajlı kampanyalar hazırladı. Bu kapsamda hem Türkiye İş Bankası hem Türkiye Ekonomi Bankası hem de Kuveyt Türk yeni devre emekli promosyon ödemelerinin tutarlarını ve şartlarını açıkladı.

    2022 İş Bankası Emekli Promosyon Ödemesi

    Emekli müşteri miktarını çoğaltmak isteyen bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, yeni devre emekli promosyon ödemelerinde detaylı farklılıklar yaptı. Banka 2022 senesi itibari ile alınan emekli maaşı tutarlarına göre ödeyeceği promosyonları şu şekilde belirledi:

    1.500 TL'nin altında maaş alan emeklilere: 1.750 TL

    1.500-2.499 TL arasında maaş alan emeklilere: 1.875 TL

    2.500 TL'nin üstünde maaş alan emeklilere: 2.000 TL

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    2022 Türkiye Ekonomi Bankası Promosyon Ödemesi

    Özel bankalardan biri olan Türkiye Ekonomi Bankası da yeni devre emekli maaşı promosyon ödemelerin de detaylı düzenlemeler yaptığını açıkladı. TEB'in geliştirmiş bulunduğu 2022 promosyon ödemesi kampanyası, özel bankalar arasında ki rekabeti kızıştırdı. TEB yeni devre itibari ile emeklilerin promosyon ödemesine ek olarak Bonus ödeme gerçekleştireceğini ilan etti. Buna göre 2022 TEB promosyon ödemeleri şu şekilde değişmiş oldu:

    1.500 TL'nin altında maaş alan emeklilere: 1.850 TL

    1.500-2.499 TL arasında maaş alan emeklilere: 2.300 TL

    2.500 TL'nin üstünde maaş alan emeklilere: 2.750 TL

    Emeklilerin yukarıda belirtilmiş olan emekli maaşı promosyon ve Bonus ödemelerinden yararlanmaları amacıyla TEB bankasına en az iki otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekmektedir.

        2022 Kuveyt Türk Emekli Promosyon Ödemesi


        SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk Bankası aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan emekli vatandaşlara;

        1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,

        1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,

        2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.

        Emeklilerin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince Kuveyt Türk Bankası vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.

        Emekli maaşını Kuveyt Türk'e yeni taşıyan müşterilerin maaşlarını en az 1 defa bankadan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterilerine beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon başvurusunda bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterinin hesabına gerçekleştirilmektedir.

        Birden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Promosyon Ödemelerinden Kimler Yararlanabilir?

        Bankaların 2022 promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşların, alakalı bankaya maaş hesaplarını taşımaları gerekmektedir. İlk kez maaş olacak olan emeklilerin ise maaşlarının yatacağı bankayı, promosyon ödemesi alabilmek istedikleri banka olarak tercih etmeleri gerekmektedir. Hem de hem eski emekliler hem de yeni emekliler alakalı bankalara, maaşlarını 3 sene süresince o bankadan alacaklarına dair taahhüt vermelidirler.
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