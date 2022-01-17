SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklileri kapsayan flaş gelişme! Peş peşe hesaplandı! Maaşlara yansıyacak! Yüzde 30 ve 37 bin lira zam...

3600 EK GÖSTERGE İLAÇ OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin işlevsel olması yönünden kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir planlama olacağını vurguladı. Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına ilgi çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir planlama olacak" dedi.

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenilen yeni planlama öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler kategorisini da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı bulunduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik planlama yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.