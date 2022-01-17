2022 Ocak ayı 15 günlük emekli maaş farkı yattı mı? SGK SSK Bağkur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? 4A emekli maaşı hesaplama robotu!

Milyonlarca emekli vatandaş 2022 Ocak ayında maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammı 3 Ocak 2022'de belli olmuştu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış ile 2.500 TL'ye yükseldi. Zamlı maaşların netleşmesinin ardından 15 günlük zam farkının ne zaman yatacağı da bu kapsamda merak konusu oldu. Peki, emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? SSK SGK zamlı maaşları ne zaman yatacak? 4A emekli maaşı hesaplama robotu!
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN ÖDENECEK?
SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
2022 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tablosu:
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.