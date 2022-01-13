Ve netleşti! Artık geri alınmayacak! SGK'dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri...

SGK iki genelge yayımlayarak yeni uygulamalar ile alakalı kamuoyunu bilgilendirdi. Emekli ikramiyesi ile alakalı yeni bir devre başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri dışında yetim aylığı alanları da kapsıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, aylıklarını bundan sonra hafta sonucunda da çekebilecekler. Bayram ikramiyesi alan emeklilerin ölümü ya da hal değişikliği ötürü mirasçılarına ya da hak sahiplerine borç çıkartma uygulamasına son verilecek. Hem de yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi hal farklılığı halinde ödenen ikramiye geri alınmayacak.
SGK'nın duyurduğu genelgeye göre, SSK ve BAĞ-KUR'lular da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Emekli Sandığı emeklileri ile aynı programa tabi olacaklar. Ödeme tarihi hafta sonuna ya da hafta sonu dışında resmi tatil günlerine denk gelen SSK ve BAĞ-KUR'lular, emekli aylıklarını aynı gün banka ATM'lerinden çekebilecekler.
Dini bayramlarda ise eski program devam edecek. SGK, ödeme günlerinin dini bayramlara rastlaması halinde ödemelerin hangi tarihte yapılacağını her seferinde ilaveten ilan edecek.
PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK
Mevcut programda, gelir ve aylıklar SGK doğrultusundan tespit edilen tarihte peşin olarak ödendikten sonra ödeme oluşturulan vatandaşın ölümü ya da hal farklılığı bağlamında geri alınmıyor.
Bayram ikramiyeleri normalde bayramın içerisinde olduğu ayda ödeniyor. Ancak, birtakım senelerde ikramiye ödeme tarihi, bayramın içerisinde olduğu aydan önceki aya alınabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra bireyin ölümü ya da örnek olarak yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi hal farklılığı halinde ikramiye geri alınıyordu. Yeni yıldan itibaren bu programa da son verilecek. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi hiçbir şekilde geri alınmayacak.