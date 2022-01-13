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    • SGK
    • 13.01.2022 10:46
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    • 13.01.2022 10:46
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    Ve netleşti! Artık geri alınmayacak! SGK'dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri...

    SGK'dan her şeyi değiştiren karar geldi. Açıklamalar peş peşe yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağustos ayında Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde oluşturulan değişiklikler tarafında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak yenilikler konusu ile ilgili iki genelge yayımladı. SGK, yığılma olmaması amacıyla emekli aylığı ödemelerini ay içerisinde değişik günlere yayıyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5’inde; SSK’lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26’sında; BAĞ-KUR’luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28’inde ödeniyor. Ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

    SGK’dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri...

    SGK iki genelge yayımlayarak yeni uygulamalar ile alakalı kamuoyunu bilgilendirdi. Emekli ikramiyesi ile alakalı yeni bir devre başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri dışında yetim aylığı alanları da kapsıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, aylıklarını bundan sonra hafta sonucunda da çekebilecekler. Bayram ikramiyesi alan emeklilerin ölümü ya da hal değişikliği ötürü mirasçılarına ya da hak sahiplerine borç çıkartma uygulamasına son verilecek. Hem de yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi hal farklılığı halinde ödenen ikramiye geri alınmayacak.

    SGK'nın duyurduğu genelgeye göre, SSK ve BAĞ-KUR'lular da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Emekli Sandığı emeklileri ile aynı programa tabi olacaklar. Ödeme tarihi hafta sonuna ya da hafta sonu dışında resmi tatil günlerine denk gelen SSK ve BAĞ-KUR'lular, emekli aylıklarını aynı gün banka ATM'lerinden çekebilecekler.

    Dini bayramlarda ise eski program devam edecek. SGK, ödeme günlerinin dini bayramlara rastlaması halinde ödemelerin hangi tarihte yapılacağını her seferinde ilaveten ilan edecek.

    PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK

    Mevcut programda, gelir ve aylıklar SGK doğrultusundan tespit edilen tarihte peşin olarak ödendikten sonra ödeme oluşturulan vatandaşın ölümü ya da hal farklılığı bağlamında geri alınmıyor.

    Bayram ikramiyeleri normalde bayramın içerisinde olduğu ayda ödeniyor. Ancak, birtakım senelerde ikramiye ödeme tarihi, bayramın içerisinde olduğu aydan önceki aya alınabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra bireyin ölümü ya da örnek olarak yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi hal farklılığı halinde ikramiye geri alınıyordu. Yeni yıldan itibaren bu programa da son verilecek. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi hiçbir şekilde geri alınmayacak.

        ÇİFTÇİLER SGK PRİMLERİNİ YILDA 2 TAKSİTTE ÖDEYEBİLECEK

        Tarım BAĞ-KUR'luları ile ek – 5. madde kapsamında sigorta primini kendileri ödeyen tarım işçilerine primlerini Ocak ve temmuz ayında senede 2 taksitle ödeme hakkı getirildi. Uygulama 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılması gereken ödemeler amacıyla başlayacak.

        Söz hususu takımda yer alan sigortalılar, Ocak – Haziran devresine ait sosyal emniyet primlerini temmuz ayının içerisinde, temmuz – Aralık devresine ait sosyal emniyet primlerini de Ocak ayının içerisinde ödeyecekler. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi durumunda ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek.

        RAPOR PARASINI NASIL ALACAKLAR?

        Sigorta primini kendileri ödeyenlerin sıhhat hizmetlerinden yararlanabilmesi, hastalandıklarında geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) alabilmeleri için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor. sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek amacıyla son bir senede 30 gün, geçici iş göremezlik ödeneği almak için de 90 gün prim ödeme şartı aranıyor.

        Prim ödemeleri bundan böyle 6 ayda bir yapılacağı için son 6 aylık döneme ait primler borç olarak kabul edilmeyecek. Örneğin, mart ayında hastalanan bir tarım sigortalısı, bu yılın ocak – şubat ayına ait primler ödenmediği halde rapor parası alabilecek.

        Ancak, gerek sağlık hizmetlerinde aranan 30 günlük, gerekse rapor parası için aranan 90 gün prim ödeme süresine, primi ödenmemiş son 6 ay dahil edilmeyecek.
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        Haberler SGK Ve netleşti! Artık geri alınmayacak! SGK'dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri...
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