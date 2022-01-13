Ve netleşti! Artık geri alınmayacak! SGK'dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri...

SGK'nın duyurduğu genelgeye göre, SSK ve BAĞ-KUR'lular da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Emekli Sandığı emeklileri ile aynı programa tabi olacaklar. Ödeme tarihi hafta sonuna ya da hafta sonu dışında resmi tatil günlerine denk gelen SSK ve BAĞ-KUR'lular, emekli aylıklarını aynı gün banka ATM'lerinden çekebilecekler.

Dini bayramlarda ise eski program devam edecek. SGK, ödeme günlerinin dini bayramlara rastlaması halinde ödemelerin hangi tarihte yapılacağını her seferinde ilaveten ilan edecek.