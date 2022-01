SGK'dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri... Ve netleşti! Artık geri alınmayacak!

SGK'dan her şeyi değiştiren karar geldi. Açıklamalar peş peşe yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağustos ayında Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde oluşturulan değişiklikler tarafında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak yenilikler konusu ile ilgili iki genelge yayımladı. SGK, yığılma olmaması amacıyla emekli aylığı ödemelerini ay içerisinde değişik günlere yayıyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5'inde; SSK'lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26'sında; BAĞ-KUR'luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28'inde ödeniyor. Ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.