SGK'dan flaş karar sil baştan değişti! Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri... Ve netleşti! Artık geri alınmayacak!

SGK'dan her şeyi değiştiren karar geldi. Açıklamalar peş peşe yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ağustos ayında Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde oluşturulan değişiklikler tarafında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak yenilikler konusu ile ilgili iki genelge yayımladı. SGK, yığılma olmaması amacıyla emekli aylığı ödemelerini ay içerisinde değişik günlere yayıyor. Emekli Sandığı mensuplarının (4/1-c) aylığı her ayın 1 ila 5'inde; SSK'lıların (4/1-a) aylıkları her ayın 17 ila 26'sında; BAĞ-KUR'luların (4/1-b) aylıkları da her ayın 25 ila 28'inde ödeniyor. Ödeme günleri emeklilik tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
SGK'nın duyurduğu genelgeye göre, SSK ve BAĞ-KUR'lular da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Emekli Sandığı emeklileri ile aynı programa tabi olacaklar. Ödeme tarihi hafta sonuna ya da hafta sonu dışında resmi tatil günlerine denk gelen SSK ve BAĞ-KUR'lular, emekli aylıklarını aynı gün banka ATM'lerinden çekebilecekler.
Dini bayramlarda ise eski program devam edecek. SGK, ödeme günlerinin dini bayramlara rastlaması halinde ödemelerin hangi tarihte yapılacağını her seferinde ilaveten ilan edecek.
PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK
Mevcut programda, gelir ve aylıklar SGK doğrultusundan tespit edilen tarihte peşin olarak ödendikten sonra ödeme oluşturulan vatandaşın ölümü ya da hal farklılığı bağlamında geri alınmıyor.
Bayram ikramiyeleri normalde bayramın içerisinde olduğu ayda ödeniyor. Ancak, birtakım senelerde ikramiye ödeme tarihi, bayramın içerisinde olduğu aydan önceki aya alınabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra bireyin ölümü ya da örnek olarak yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi hal farklılığı halinde ikramiye geri alınıyordu. Yeni yıldan itibaren bu programa da son verilecek. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi hiçbir şekilde geri alınmayacak.