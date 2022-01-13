Emekli aylıkları ile ilgili son dakika detayı! Toplu prim yok, 18 yaş öncesi katılmıyor, SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaşlar...

Emekli olmayı planlayan herkes, nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini araştırıyor. Bazı detaylar emekli maaşında artış sağlıyor. Emekli aylığı bağlanırken müracaat vakti maaş tutarı amacıyla belirleyici oluyor. Birçok vatandaş yüksek emekli aylığı alabilmek amacıyla emeklilik müracaatını 2022'de yaptı. Ocak ayında emekli olmak bağlamında müracaat yapanlar ilk maaşlarını zamlı olarak mı alacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
Soru: 6 Ocak'ta emeklilik dilekçesi verdim. Emeklilere gelen yeni zamdan ben yararlanabilecek miyim?
Cevap: Emekli maaşınız hesaplanırken 2021'nin tüketici enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30'u üzerinden hesap yapılır. Buna göre ortalama aylık prim matrahı belirlenir ve maaş hesaplanır. Hesaplanan bu maaşa da 2022'nin ocak zam oranı eklenir. Buna göre emekli maaşınıza ocak ayındaki emekli zam oranı yansıyacaktır.
18 YAŞ ÖNCESİ HESABA KATILMAZ
Soru: 1973 doğumluyum, 1986 senesinde 13 yaşında sigorta başlangıcım ve 4866 gün primim var. İnternet üzerinden bilgilerimi girdiğimde emekli yaşımı 49 gösteriyor. Ne zaman emekli olabilirim?
Sizin durumunuzda 25 yıl çalışıp, 49 yaşında, 5300 prim günü doldurduğunuzda emekli olabiliyorsunuz. Ancak 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılıkları 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul ediliyor. Ancak 18 yaş öncesi prim gün sayısı emeklilik hesabındaki prim gün sayısına eklenir, sigortalılık süresi ise 18 yaşını doldurduğunuz tarih olarak ele alınır. Dolayısıyla 49 yaşında emekli olsanız bile prim gün sayınız ve çalışma yılınız bugün için emekli olmanıza imkan tanımıyor.