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    • SGK
    • 12.01.2022 11:44
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    • 12.01.2022 11:58
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    Gözler oradaydı! Yüz binlerce SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli alacak! Bu yıl 884 lira zam ve 1.391 TL artış yapılacak!

    Peş peşe açıklama yapıldı. 884 TL zam ve 1.391 TL artış müjdesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge planlamasının 2022’nin ilk altı ayında Meclis’e intikal ettirileceğini söyleyerek “Yılın sonuna kalmadan da biteceğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu. Düzenleme yasalaştığı zaman, emekli öğretmenlerin maaşlarında da 900 liraya yakın artış olacak. TBMM’deki görüşmeler esnasında planlama ile alakalı bilgi veren Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler; şu anda sahip olunan sistemde 75 bin 669 uzman öğretmen bulunduğunu, bu halde olanların aldığı tazminatın 339 lira olduğunu hatırlattı.

    Yüz binlerce SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli alacak! Bu yıl 884 lira zam ve 1.391 TL yapılacak!

    Maaşlar artacak. 884 TL'ye varan fark olacak. Düzenleme bu sene içinde tamamlanacak. Hem emekliler hem de çalışanlar yararalanacak. Milyonlarca vatandaş 3600 ek gösterge ile alakalı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Ek göstere ile çoğu vatandaşın maaşı değişecek. Maaşların dışında emekli ikramiyelerinde de artış olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenilen planlama ile alakalı detaylar netleşiyor. 411 bin emekli öğretmene müjde geldi. 3600 ek gösterge planlamasi bu sene yasalaştıktan sonra emekli öğretmenlerin maaşında da 884 liralık artış olacak. 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi de gündemde. Peki, 3600 ek göstergede son hal ne? 3600 ek gösterge ne vakit çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte ek gösterge ile alakalı son dakika gelişmeleri...

    Kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini bildiren İşler "Emeklilerin hususu daha değişik bir konu. Şu anda birinci derecede öğretmen emekli adedi 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde şunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak" dedi.

    Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgi verdi. Ertüzün, personel kanunlarında oluşturulan düzenlemelerin aylıklarda bir artışa yol açması durumunda, "Otomatik intibak" düzenlemesiyle başka emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söyledi. Ertüzün, personel vefat etmişse geride kalan dul ve yetiminin de derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kayıbı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kayıbının çok yüksek olduğunu belirterek "3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme. Bu çalışmayı biz Bakanlık içinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis'imize intikal ettiririz. Ama bu sene içinde bitecek" ifadelerini kullanmıştı.

    SGK-SSK VE BAĞKUR'LU EMEKLİ AYLIĞINDA EN AZ 1157 TL ARTIŞ

    Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

    Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.

    Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

    Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.

        EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ARTACAK

        Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak.

        Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.

        Emekli ikramiyesi ise emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor. Bu nedenle söz konusu kapsamdaki memurlar yüksek ikramiye alabilmek için yaş haddinden dolayı zorunlu emekli olmadıkça emeklilik dilekçelerini bekletiyorlar.

        STATÜ FARKLARI GÖZETİLECEK

        Ek gösterge artışı her ne kadar söz konusu meslekler ile sınırlı görünse de kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman gibi kadrolarda görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla bu tür görevlerde bulunanların ek göstergelerinde de 600 puanlık artış yapılacak.

        3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

        Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

        Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

        Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.

        3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Memurlarımıza sözünü verdiğimiz, 3600 ek gösterge uygulamasını 2022 içinde hayata geçiyoruz." dedi.

        Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge talebi yıllardır devam ediyor. Bu yılın ilk aylarında bizim tarafımızdan bitirilip Meclis'e sunulur diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

        3600 ek göstergenin çalışmaları tamamlandığı zaman Meclis'e sunulacak. Konu Meclis'ten de geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gidecek. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmış olacak.

        Kaynak: Türkiye Gazetesi
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