Gözler oradaydı! Yüz binlerce SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli alacak! Bu yıl 884 lira zam ve 1.391 TL artış yapılacak!

Kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini bildiren İşler "Emeklilerin hususu daha değişik bir konu. Şu anda birinci derecede öğretmen emekli adedi 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde şunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgi verdi. Ertüzün, personel kanunlarında oluşturulan düzenlemelerin aylıklarda bir artışa yol açması durumunda, "Otomatik intibak" düzenlemesiyle başka emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söyledi. Ertüzün, personel vefat etmişse geride kalan dul ve yetiminin de derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kayıbı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kayıbının çok yüksek olduğunu belirterek "3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme. Bu çalışmayı biz Bakanlık içinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis'imize intikal ettiririz. Ama bu sene içinde bitecek" ifadelerini kullanmıştı.