1.250 TL, 316 TL anında alın! Aile yardımı, rapor parası, yemek ücreti, cenaze parası ve GSS alayına zam yapıldı! SGK resmen açıkladı!

EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL

4/a ve 4/b kapsamında sigortalı bayanlara ya da eşi çalışmayan sigortalı erkek çalışanlara, doğum ardından çocuğun yaşaması durumunda emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği, kendi çalışmalarından ötürü SGK'dan gelir ya da aylık alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. 2021 senesinde 232 TL olan emzirme ödeneği 2022 senesinde 316 TL'ye çıkartıldı. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek bağlamında doğumdan önceki 120 gün sigorta primi bildirilmiş (4/b'liler amacıyla primin ödenmiş) olması gerekiyor.

Cenaze ödeneği ilk olarak ölen sigortalı bireyin eşine verilir. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır. Kimsesi olmayan vatandaşların cenazesinin gerçek ya da tüzel kişiler bağlamında kaldırılması durumunda, 1250 TL'ye kadar oluşturulan masraflar fatura ile belgelendirilmesi koşuluyla SGK doğrultusundan alakalı gerçek ya da tüzel bireye ödeme yapılır.