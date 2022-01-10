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    • SGK
    • 10.01.2022 13:26
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    • Son Güncelleme:
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    • 10.01.2022 13:30
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    1.250 TL, 316 TL anında alın! Aile yardımı, rapor parası, yemek ücreti, cenaze parası ve GSS alayına zam yapıldı! SGK resmen açıkladı!

    SGK tarafından resmen açıklandı. Bütün çalışanları çok yakından ilgilendiren ödeme kalemleri değişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), duyurduğu genelge ile 2022 senesinde uygulanacak prime temel kazançların alt ve üst sınırları ile birtakım işlemlere temel tutarları belirledi. Örnek olarak cenaze ödemesini ele alalım. Cenaze ödeneği, en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de veriliyor. 2021 senesinde 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 senesinde 1250 TL'ye çıkartıldı.

    takvim.com.tr
    1.250 TL, 316 TL anında alın! Aile yardımı, rapor parası, yemek ücreti...

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. Bu anlamda Aile yardımı, rapor parası, yemek ücreti, cenaze parası ve GSS ücretlerine zam yapıldı. Rapor parasından aile yardımına, cenaze ödeneğinden yemek parasına kadar pek çok kalemde ücret artışı oldu. Öte yandan GSS prim borcu, Askerlik ve doğum borçlanmasında da yeni sayılar belirlendi. Sosyal Emniyet Kurumu (SGK), 2022 senesinde verilebilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. Brüt asgari ücretin yüzde 40 oranında artırılması nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alt sınırın altında kalanların ödenekleri 1 Ocak'tan itibaren artırılacak. 2022'de Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan ödenen cenaze yardımı 1.250 liraya yükseldi. En düşük rapor parası ise ayakta tedavilerde 79.50 TL oldu. İşte SGK'nın yeni genelgesi ile tespit edilen yeni ücretlerin detayları...

    CENAZE ÖDENEĞİ 1.250 TL

    SGK, iş kazası ya da meslek hastalığı neticesi ölen ya da sık sık iş göremezlik geliri, malûllük, görev malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Cenaze ödeneği, en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine de veriliyor. 2021 senesinde 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 senesinde 1250 TL'ye çıkartıldı.

    EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL

    4/a ve 4/b kapsamında sigortalı bayanlara ya da eşi çalışmayan sigortalı erkek çalışanlara, doğum ardından çocuğun yaşaması durumunda emzirme ödeneği veriliyor. Emzirme ödeneği, kendi çalışmalarından ötürü SGK'dan gelir ya da aylık alan kadınlar ya da erkeğin sigortalı olmayan eşine de ödeniyor. 2021 senesinde 232 TL olan emzirme ödeneği 2022 senesinde 316 TL'ye çıkartıldı. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek bağlamında doğumdan önceki 120 gün sigorta primi bildirilmiş (4/b'liler amacıyla primin ödenmiş) olması gerekiyor.

    Cenaze ödeneği ilk olarak ölen sigortalı bireyin eşine verilir. Eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa ana babasına, onlar da yoksa kardeşlerine ödeme yapılır. Kimsesi olmayan vatandaşların cenazesinin gerçek ya da tüzel kişiler bağlamında kaldırılması durumunda, 1250 TL'ye kadar oluşturulan masraflar fatura ile belgelendirilmesi koşuluyla SGK doğrultusundan alakalı gerçek ya da tüzel bireye ödeme yapılır.

        RAPOR PARASI ARTACAK

        İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları vakit bağlamında geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde prime temel kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3'te 2'si oranında bağlanıyor. 2021 senesinde günlük en düşük prime temel kazanç tutarı 119.25 TL bulunduğu için, en düşük rapor parası ayakta tedavilerde 79.50 TL, yatarak tedavilerde ise 59.60 TL oldu.

        Brüt asgari ücret 2022 senesinde 5004 TL'ye çıktığı amacıyla geçici iş göremezlik ödeneği hesabında sarfedilen günlük kazançları 166.80 TL'nin altında olanların 1 Ocak 2022 tarihinden sonra istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 166.80 TL üzerinden hesaplanacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 senesinde başlamış olanlar da yararlanacak.

        Buna göre, 2021 senesinde prime temel kazancı 3577 TL ile 5004 TL arasında olan herkes, 1 Ocak Ayı'tan geçerli olmak üzere ayakta tedavilerde günlük 111.20 TL, yatarak tedavilerde ise 83.40 TL geçici iş göremezlik ödeneği alacak. Böylece, geride bıraktığımız sene asgari ücretle çalışmakta olup evinde istirahat etmekte olanların rapor parası günlük 79.50 TL'den 111.20 TL'ye yükselecek.

        YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE YARDIMINDA İSTİSNA

        4/a statüsünde çalışanlara oluşturulan bütün ödemelerden kural olarak sigorta primi kesiliyor. Yemek, çocuk ve aile yardımının her sene tespit edilen tutarı ise istisna tutuluyor. 2022 senesinde prim kesintisinden istisna edilecek tutar yemek parasında günlük 10.01 TL, çocuk yardımında aylık 100.08 TL, aile yardımında aylık 500.40 TL olarak uygulanacak.

        DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASINDA GÜNLÜK EN DÜŞÜK PRİM 53.38 TL

        Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanmalarında günlük en düşük prim 53.38 TL, en yüksek prim ise 400.32 TL olacak.

        Kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak amacıyla primlerini kendileri ödüyorlar. Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar günlük asgari ücretin yüzde 32'si, prim borcu bulunmayanlar ise yüzde 20'si oranında ödeme yapıyorlar. GSS prim borcu bulunmayan kısmi süreli çalışanlar, 2022 senesinde günlük 33.36 TL prim ödeyerek eksik günlerini 30 güne tamamlayabilecekler.

        EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜN VE ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

        Ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar 2022 senesinde en az 625.50 TL, 30 gün işçi çalıştıranlar da 1876.50 TL sigorta primi ödeyecekler.

        Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üstünde çalıştırılan işçi emekli ise bu halde 10 gün çalıştıranlar 533.76 TL, 30 gün çalıştıranlar da 1601.28 TL sosyal güvenlik destek primi ödeyecekler.

        EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ (GÜNDELİKÇİ) İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

        Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az işçi çalıştıranlar yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödüyorlar. Bunların ödeyecekleri prim tutarı 2022 senesinde günlük 3.34 TL, 9 gün çalıştırmaları durumunda ise 30.06 TL olacak.

            EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR

            Ev hizmetlerinde aynı işveren yanısıra ayda 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primlerini ödeyebiliyorlar. Bunların 2022 senesinde ödeyecekleri prim tutarı aylık 1626.30 TL olacak.

            YURTDIŞI BORÇLANMA PRİMİ

            Yurt dışı borçlanması yapanlardan prime temel kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 senesinde vatan dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75.06 TL prim ödeyecekler.

            AYLIK GSS PRİMİ 150.12 TL

            Sigortalı bir işte çalışmayan, anne – baba ya da eşinden ötürü bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayan vatandaşların aylık genel sağlık sigortası (GSS) primleri 107.32 TL'den 150.12 TL'ye çıkacak. Türk vatandaşı olan soydaşların Türkiye'de yaşamayan anne babaları amacıyla ödemeleri gereken aylık GSS prim tutarı da aynı şekilde 50.12 TL olacak.

            İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

            Sigorta primini kendi ödeyerek emekli olmak isteyenler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyorlar. İsteğe bağlı sigorta primi 2022 senesinde en düşük 1601.28 TL olacak.

            SGKdan yeni genelge Bütün ödemeler değişti, rapor ücreti, yemek parası, aile yardımı, cenaze ödeneği, GSS ve...
            Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi ise 2022 senesinde aylık 1547.90 TL olarak uygulanacak.

            STAJYER AVUKATLARIN GSS PRİMİ

            Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olan ve anne babasından ötürü bakmakla yükümlü olunan durumunda olmayanlar amacıyla Türkiye Barolar Birliği'nce genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Stajyer avukatlar amacıyla 2022 senesinde ödenecek aylık GSS prim tutarı 300.24 TL olacak.

            YABANCI ÖĞRENCİLERİN GSS PRİMİ

            Yabancı uyruklu öğrenciler brüt asgari ücretin 3'te 1'inin yüzde 12'si oranında GSS primi ödüyorlar. Yabancı öğrencilerin 2022 senesinde ödeyecekleri prim tutarı aylık 200.16 TL olacak.

            OTURMA İZNİ OLAN YABANCILARIN GSS PRİMİ

            Türkiye'de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi gözetilmek şartıyla GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bunların 2022 senesinde ödeyecekleri aylık prim tutarı 1200.96 TL'ye yükseltildi.
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            KAD-SİS
            Haberler SGK 1.250 TL, 316 TL anında alın! Aile yardımı, rapor parası, yemek ücreti, cenaze parası ve GSS alayına zam yapıldı! SGK resmen açıkladı!
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