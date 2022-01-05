SGK şimdi açıkladı! Resmen değişti, 1 Ocak'ta başladı, hemen kontrol edin, işsizlik sigortası, para cezası, gecikme zammı ve...

Resmen değişti, 1 Ocak'ta başladı, hemen kontrol edin, işsizlik sigortası, para cezası, gecikme zammı ve... Yaklaşık yüzde 25 üstünlük sağlanıyor. SGK doğrultusundan ödenen teşvikler kesilebilir. Yeni kararın detayları belli oldu. SGK istihdam teşvik ve destekleriyle, primlerin derli toplu ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ek istihdamın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Hâlen Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanmakta olan 20'yi aşkın teşvikten malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki bilhassa sık sık olması özelliği ile bütün iş yerleri amacıyla hayati dikkate sahip.
İŞVERENLERE YAKLAŞIK %25 AVANTAJ SAĞLAMAKTA
İşçi hissesi hariç SGK işveren hissesi toplamı %20,5'a tekabül etmektedir. Bu hissenin %11'i malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden oluşmaktadır. 5 puanlık prim indirimi teşvikiyle işveren SGK prim hissesi %20,5 yerine %15,5'a düşmektedir. Bu da işverenler yönünden SGK işveren prim hissesi bakımından aşağı yukarı %25'lik bir üstünlüğü ifade etmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca uzun yıllardan beri karşılanmakta olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanmakta olan işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mühim bir değişiklik yapıldı.
SGK VE İŞSİZLİK SİGORTASI BORÇLARINIZI KONTROL EDİN!
SGK malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi amacıyla başka şartların yanı sıra işverenin SGK'ya meşru ödeme zamanı işlemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara dair gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekmektedir.