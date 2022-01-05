SGK şimdi açıkladı! Resmen değişti, 1 Ocak'ta başladı, hemen kontrol edin, işsizlik sigortası, para cezası, gecikme zammı ve...

İŞVERENLERE YAKLAŞIK %25 AVANTAJ SAĞLAMAKTA

İşçi hissesi hariç SGK işveren hissesi toplamı %20,5'a tekabül etmektedir. Bu hissenin %11'i malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden oluşmaktadır. 5 puanlık prim indirimi teşvikiyle işveren SGK prim hissesi %20,5 yerine %15,5'a düşmektedir. Bu da işverenler yönünden SGK işveren prim hissesi bakımından aşağı yukarı %25'lik bir üstünlüğü ifade etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca uzun yıllardan beri karşılanmakta olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanmakta olan işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mühim bir değişiklik yapıldı.