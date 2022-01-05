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    • SGK
    • 06.01.2022 11:17
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    • 06.01.2022 11:17
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    1 Ocak'ta başladı, resmen değişti, hemen kontrol edin, işsizlik sigortası, para cezası, gecikme zammı ve... SGK şimdi açıkladı!

    Devlet destek ve teşvikleri tüm işverenleri rahatlatan ve mühim ölçüde maliyet üstünlüğü gerçekleştiren unsurlar. Bu teşviklerin mühim bir alanı SGK vasıtasıyla yürütülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uzun yıllardan beri karşılanmakta olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanmakta olan işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mühim bir değişiklik yapıldı. SGK, yalnızca iş yeri bazında işverenin borcunun olmaması şartını arar iken 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, işverenin, kent farkı olmaksızın, bütün iş yerleri amacıyla 'borçsuz' şartını getirdi.

    SGK şimdi açıkladı! Resmen değişti, 1 Ocak’ta başladı, hemen kontrol edin!

    Resmen değişti, 1 Ocak'ta başladı, hemen kontrol edin, işsizlik sigortası, para cezası, gecikme zammı ve... Yaklaşık yüzde 25 üstünlük sağlanıyor. SGK doğrultusundan ödenen teşvikler kesilebilir. Yeni kararın detayları belli oldu. SGK istihdam teşvik ve destekleriyle, primlerin derli toplu ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ek istihdamın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Hâlen Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanmakta olan 20'yi aşkın teşvikten malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki bilhassa sık sık olması özelliği ile bütün iş yerleri amacıyla hayati dikkate sahip.

    İŞVERENLERE YAKLAŞIK %25 AVANTAJ SAĞLAMAKTA

    İşçi hissesi hariç SGK işveren hissesi toplamı %20,5'a tekabül etmektedir. Bu hissenin %11'i malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesinden oluşmaktadır. 5 puanlık prim indirimi teşvikiyle işveren SGK prim hissesi %20,5 yerine %15,5'a düşmektedir. Bu da işverenler yönünden SGK işveren prim hissesi bakımından aşağı yukarı %25'lik bir üstünlüğü ifade etmektedir.

    Hazine ve Maliye Bakanlığınca uzun yıllardan beri karşılanmakta olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanmakta olan işveren hissesinden 5 puanlık indirim teşviki 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mühim bir değişiklik yapıldı.

    SGK VE İŞSİZLİK SİGORTASI BORÇLARINIZI KONTROL EDİN!

    SGK malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi amacıyla başka şartların yanı sıra işverenin SGK'ya meşru ödeme zamanı işlemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara dair gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekmektedir.

        SGK, yalnızca iş yeri bazında işverenin borcunun olmaması şartını arar iken 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, işverenin, kent farkı olmaksızın, bütün iş yerleri amacıyla 'borçsuz' şartını getirdi. Örneğin Türkiye geneli çok sayıda mağazası, marketi, fabrikası… ya da başka iş yerleri tespit edilen işverenlerin daha daha eskiden yalnızca bir mağazasının, marketinin ya da fabrikasının belirti edilen borçları varsa yalnızca o mağaza, market ya da fabrika ile sınırlı 5 puanlık teşviki kesilmekte iken belirti edilen tarihten sonra ülke geneli bütün mağaza, market ya da fabrikalarının 5 puanlık teşviki kesilmektedir. Bu halde büyük maliyetlere yol açacaktır.

        TAKSİTLENDİRME YOLUNA GİDEBİLİRSİNİZ

        Belirtilen değişiklikle eş güdümlü işverenlerin belirti edilen teşvikten mahrum kalıp mağdur olmaması amacıyla; SGK iş yeri numaraları değişik olsa bile hangi kentte olursa olsun bütün iş yerlerinin SGK'ya meşru ödeme zamanı işlemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara dair gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunup bulunmadığının denetim edilmesi, borcun bulunması hâlinde ödenmesi ya da yapılandırılması önem kazanmaktadır.

        DİĞER TEŞVİK VE DESTEKLERİN DURUMUYLA İLGİLİ SGK İŞLEMLERİ

        SGK (5510 sayılı) Kanununda "...başka alakalı mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı devre amacıyla eş güdümlü uygulanması hâlinde, bu destek ilk olarak uygulanır" hükmüne istinaden, işverenin Türkiye çapında meşru ödeme zamanı işlemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara dair gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hâlinde, beş puanlık indirim uygulanmaksızın yalnızca alakalı kanunlarda yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması olası olacaktır.

        Belirtilen yeni program kapsamında SGK teşvikli belge ile bildirim yapan işverenlere dair alttaki konuları göz önünde bulunduracaktır: Türkiye çapında rastgele bir iş yerinden meşru ödeme zamanı işlemiş borcu bulunup bulunmadığına dair lüzumlu sorgulamalar yapılacak, Yasal ödeme zamanı işlemiş borcunun bulunduğunun anlaşılması hâlinde fakat borcun ödenmesini müteakip teşvikli belge düzenlenecek,

        KAYNAK: Türkiye Gazetesi
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        Haberler SGK 1 Ocak'ta başladı, resmen değişti, hemen kontrol edin, işsizlik sigortası, para cezası, gecikme zammı ve... SGK şimdi açıkladı!
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