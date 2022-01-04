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    • SGK
    • 04.01.2022 10:20
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    • 04.01.2022 10:20
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    Hemen dilekçeyi verin! 48 yaşında emeklilik müjdesi! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!

    SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar.

    takvim.com.tr
    Hemen dilekçeyi verin! 48 yaşında emeklilik müjdesi! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!

    SGK ile ilgili incelemelerde en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' suali geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK eksperlerine sualler soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor.

    48 YAŞINDA EMEKLİLİK

    1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)

    Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.


    48 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK

    Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor.

        1800 PRİMLE EMEKLİ OLMAK

        Öncelikle SGK mevzuatında yer alan en mühim planlama çalışanların sağlıklarının korunması adına sağlanan erken emeklilik.

        Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sıhhat problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine imkan ve ihtimal vermiyor. Çalışanların sıhhat güvenliğini sağlamak amacıyla kurum malulen emeklilik sağlıyor. Malulen emeklilik çalışmaya başladıktan sonra meydana çıkan hastalıkların, vatandaşın çalışma gücünde kayba neden bulunduğu hallerde uygulanıyor.

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        HANGİ HASTALIKLAR BAĞLAMINDA MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLİYOR?

        Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis,tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.
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        Haberler SGK Hemen dilekçeyi verin! 48 yaşında emeklilik müjdesi! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!
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