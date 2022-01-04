48 yaşında emeklilik müjdesi! Hemen dilekçeyi verin! SGK, SSK, Bağkur ve memur milyonları ilgilendiriyor!

SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar.
48 YAŞINDA EMEKLİLİK
1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)
Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.
48 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK
Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar. Yazılı dilekçe sonrasında sağlık adımı denetimi ve sonrasında karar süreci başlıyor.