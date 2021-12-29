Değişti başvuran anında yararlanıyor! SGK resmen harekete geçti! Yapılması gereken sadece dilekçe vermek





Genelgede, "kısa süreli çalışmaya tabi işler"in neler olduğuna açıklık getirildi. Almanya'da çalışan ve hizmet belgelerinde "Sigortadan muaf kısa süreli çalışma", "Sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi" ve "Sigortadan muaf cüzi çalışma" yazanların emekli aylıkları kesilmeyecek.

İsviçre hizmet belgelerinde ise 4 numaralı kodun işaretlenmiş olması halinde emekli aylıkları ödenmeye devam edecek. SGK, sosyal güvenlik anlaşması imzalanan diğer ülkelerden de kısa süreli işleri bildirmelerini istedi.

Türkiye'nin dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgelerinde "kısa süreli çalışması" bulunduğu belirtilenlerin bundan sonra emekli aylığı talepleri kabul edilecek. Daha önce bu kişilerin kısa süreli çalışma sona ermeden emeklilik talepleri kabul edilmiyordu. Emekli aylığı almakta iken kısa süreli çalışmaya başlayanlar, aylıklarını almaya devam edecekler.