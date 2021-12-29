Değişti başvuran anında yararlanıyor! SGK resmen harekete geçti! Yapılması gereken sadece dilekçe vermek

SGK yeni bir genelge yayımlayarak binlerce vatandaşın mağdur olmasının önüne geçti. SGK, yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye'de emekli olduktan sonra kısa süreli çalışmalardan ötürü emekli aylığı kesilenlerle ilgili genelge yayımladı. Kısa süreli çalışan gurbetçilerin emekli aylıklarının kesilmemesine ait yasa farklılığının nasıl uygulanacağına açıklık getirildi. Bunların aylıkları da dilekçe vermeleri halinde verdikleri tarihi izleyen ay başından itibaren bağlanacak. Kanuna göre, yurtdışı borçlanması yaparak emekli olan gurbetçiler, yine çalışmaya başladıklarında emekli aylıkları kesiliyor.
Genelgede, "kısa süreli çalışmaya tabi işler"in neler olduğuna açıklık getirildi. Almanya'da çalışan ve hizmet belgelerinde "Sigortadan muaf kısa süreli çalışma", "Sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi" ve "Sigortadan muaf cüzi çalışma" yazanların emekli aylıkları kesilmeyecek.
İsviçre hizmet belgelerinde ise 4 numaralı kodun işaretlenmiş olması halinde emekli aylıkları ödenmeye devam edecek. SGK, sosyal güvenlik anlaşması imzalanan diğer ülkelerden de kısa süreli işleri bildirmelerini istedi.
Türkiye'nin dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgelerinde "kısa süreli çalışması" bulunduğu belirtilenlerin bundan sonra emekli aylığı talepleri kabul edilecek. Daha önce bu kişilerin kısa süreli çalışma sona ermeden emeklilik talepleri kabul edilmiyordu. Emekli aylığı almakta iken kısa süreli çalışmaya başlayanlar, aylıklarını almaya devam edecekler.
DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE KISA SÜRELİ ÇALIŞANLARDAN AYLIKLAR İSTENECEK
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli aylığı almakta iken 26 Haziran 2020 tarihinden önce kısa süreli çalışması bulunduğu, bu tarihten sonra tespit edilenlerden, bu dönemde ödenen emekli aylığı geri alınacak.
SGK'dan yersiz yapılan ödemelerde on yıllık zaman aşımı uygulanıyor. Yersiz yapılmış olan son on yıllık ödemeler geri alınıyor. Tutarın tamamının iki yıl içinde iade edilmesi halinde faiz uygulanmıyor. İki yılı aşan iadelerde kanuni faiz uygulanıyor.