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    • SGK
    • 28.12.2021 09:33
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    • 28.12.2021 09:33
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    Emekli maaş zammı 2022 tablosu: SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Emekli maaş zammının ne kadar olacağı milyonlarca kişinin gündemindeki yerini koruyor. Bu kapsamda yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan açıklamasında "Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak." dedi. Peki, emekli maaş zammı 2022 tablosu açıklandı mı? SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

    SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    2022 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı milyonların gündeminde yerini almaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklandı.Peki, emekli maaş zammı 2022 tablosu açıklandı mı? SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

    SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak zam miktarıyla ilgili ipuçları verdi. Özkan, şunları ifade etti:

    "Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. Her daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak."

    2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapılmış ve asgari ücret miktarı 4253 lira olmuştu.

    Merakla beklenen emekli ve memur zammına ilişkin flaş bir açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. A Haber - A Para ortak yayınında emekli ve memur zammına ilişkin önemli bir mesaj verdi.

        Bakan Nebati, "Emeklilerimiz için de arkadaşlarımız çalışıyor. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." ifadelerini kullandı.
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        Haberler SGK Emekli maaş zammı 2022 tablosu: SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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