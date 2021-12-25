Bu dilekçeyi hemen vermeniz oldukça elzem! Başvuran anında alıyor! SGK'dan emekliye 6 bin 972 lira!

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Bunun amacıyla sene, yaş ve prim koşullarını bitirmek gerekiyor. 3 şartı da sağlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru etip emekli ücretine kavuşuyor. Son yıllarda oluşturulan reform hücumlarıyla emekli aylığı bağlama işlemleri süratlendirildi. 2002 evvelinde bir çalışanın emeklilik başvurusu gerçekleştirmek bağlamında 11 farklı dokümanı derlemesi ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu.
SGK'YA YAZILI BAŞVURU LAZIM
Aylık bağlama işleminin uzun devam etmesi durumunda ise avans sistemi yardım etmeye yetişiyor. Emeklilik müracaatı yapan vatandaşa avans ödemesi yapılması amacıyla aylığın 90 gün içerisinde bağlanamamış olması ve SGK'ya yazılı müracaat yapılması gerekiyor.
Avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu sene amacıyla avansın tutarı 6 bin 972 lira. Yeni senede yeni asgari ücretle artacak. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından çok olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.
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BAŞVURURKEN DİKKAT!
Emekli aylığı müracaatı aylık talep müracaat belgesi ile eş güdümlü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne giderek ya da e-Devlet parolası ile www.turkiye.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Emekli olurken doldurduğunuz formda eş-çocuklarınızla alakalı seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece alacağınız para artar. Hem de maaşınızın yatırılacağı bankanın seçimini de müracaat esnasında yapabilirsiniz.