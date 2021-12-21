SGK'dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 5400 prim gün ve erken emeklilik formülü

Çalışanlar birtakım özel hallerde erken emekli olma imkanlarını araştırıyorlar. SGK'nın sisteminde çalışanlara 5 ve 6 sene erken emekli olma olanağı veriliyor. İşte 5 ve 6 sene erken emekli olmanın yolu... Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde kadınların payı daha çok. Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının fazlası aile bütçesine destek olmak amacıyla çalışıyor. Erkek vatandaşlar uzun vakit gerçekleştirdikleri ve prim ödemesi aldıkları askerlik vakitleri yardımıyla erken emekli olabiliyor.
5 VE 6 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI!
Erken yaşlanma ile 4/1 – (a), 4/1 – (b) ve 4/1 – c kapsamındaki çalışanların emekli olabilecekleri bildirildi. Bu normal çalışan sigortalılar amacıyla hem yaş hem de prim avantajını yanında getiriyor. 1999 senesinde ilk defa SSK'lı olan bir çalışan 60 yaşında ve 7.000 günle emekli olabilmektedir. Fakat erken yaşlanmanın belirlenmesi halinde aynı çalışan 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olabilecekler. Bu da 5 senelik bir erken emeklilik manasına geliyor.
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5400 GÜNLE VE 55 YAŞLA EMEKLİ OLMA
Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olşmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!
Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:
Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.
Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.
Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.
Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.
Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.