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    • SGK
    • 21.12.2021 12:21
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    • 21.12.2021 12:21
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    SGK'dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 5400 prim gün ve erken emeklilik formülü

    Senelerce bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek her bireyin hayali. Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği mevzuların başında geliyor. Erken emekli olmanın fikri dahi hoş. Bir düşünün, varsayım ettiğiniz zamandan daha öncesinde emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? SGK sisteminde birtakım özel hallerde çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir. SGK sisteminde bu halde olan çalışanlar erkenden emekli edilerek anında maaşa bağlanıyorlar.

    takvim.com.tr
    SGK’dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi!

    Çalışanlar birtakım özel hallerde erken emekli olma imkanlarını araştırıyorlar. SGK'nın sisteminde çalışanlara 5 ve 6 sene erken emekli olma olanağı veriliyor. İşte 5 ve 6 sene erken emekli olmanın yolu... Son dönemde kadınların iş aleminde daha çok yer alması amacıyla hem devlet hem de özel sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Çünkü iş gücüne katılanların yalnızca üçte biri kadın. Oysa ilerlemiş ülkelerde kadınların payı daha çok. Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının fazlası aile bütçesine destek olmak amacıyla çalışıyor. Erkek vatandaşlar uzun vakit gerçekleştirdikleri ve prim ödemesi aldıkları askerlik vakitleri yardımıyla erken emekli olabiliyor.


    5 VE 6 YIL ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI!

    Erken yaşlanma ile 4/1 – (a), 4/1 – (b) ve 4/1 – c kapsamındaki çalışanların emekli olabilecekleri bildirildi. Bu normal çalışan sigortalılar amacıyla hem yaş hem de prim avantajını yanında getiriyor. 1999 senesinde ilk defa SSK'lı olan bir çalışan 60 yaşında ve 7.000 günle emekli olabilmektedir. Fakat erken yaşlanmanın belirlenmesi halinde aynı çalışan 55 yaşında ve 5400 gün primle emekli olabilecekler. Bu da 5 senelik bir erken emeklilik manasına geliyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    5400 GÜNLE VE 55 YAŞLA EMEKLİ OLMA

    Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olşmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

    ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!

    Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:

    Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.

    Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.

    Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.

    Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.

    Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.

        ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

        Erkek vatandaşlar uzun süre yaptıkları ve prim ödemesi aldıkları askerlik süreleri sayesinde erken emekli olabiliyor. Askerlik yapmadan önce sigortalı olarak çalışan erkekler, emeklilik yaşını doldurduğunda eğer prim günü eksik kalırsa askerlik borçlanması ile günlerini tamamlayabilir. Bunun için gerekli olan koşullar şu şekildedir:

        4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında yer alan kişiler yararlanabilir.

        Askerlikten muaf olan kişiler erken emeklilik şartlarından faydalanamaz.

        Askerliğin er veya erbaş olarak icra edilmiş olması gerekir.

        Yedek subaylar okul ve hazırlık sürecini askerlik borçlanmasına ekleyebilir.

        Bu koşullara uygun olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini askerlik yaptığı süre kadar erkene çekerek bu tarihten emekli olabiliyorlar. Bu özellikle emekli olmak yaş bekleyen vatandaşların başvurabileceği bir yöntem.

        3600 GÜN İLE EMEKLİLİK FIRSATI!

        Yaştan emeklilik kısmi emeklilik olarak da bilinir. 3600, 4500 ve 5400 sigorta prim günü ile yaştan emekli olabiliyorsunuz. 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılmış olan ve 15 yıl içinde 3600 prim gününü tamamlayan vatandaşlar için emekli olma yaşları kadın ve erkekler için değişiklik gösteriyor.

        Kadınlar:

        24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında

        24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında

        24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında

        24 Nisan 2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.


        Erkekler:

        24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında

        24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında

        24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında

        24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında

        24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.

        MALULLEN VEYA ENGELLİ OLMA DURUMUNDA EMEKLİLİK SÜRESİ DEĞİŞİYOR

        Hangi sektörde çalıştığınız fark etmeksizin sağlık durumunuz çalışmanıza engel olduğunda yasadaki şartlara göre prim doldurma söz konusu olmadan malulen emekli olabilirsiniz. Bunun gerekli koşullar şöyledir:

        SGK'nın belirlediği devlet hastanesinden heyet raporu almak gerekir.

        İş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün %60 kaybı.

        Çeşitli derecelerde bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerin var olması.

        Bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda, eğer çalışmak için bir engeliniz var ise, heyet raporu ile birlikte erken emekli olmak için başvuruda bulunabilirsiniz.
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        Haberler SGK SGK'dan yeni düzenleme! 5 ve 6 yıl erken emekli olma fırsatı geldi! İşte 5400 prim gün ve erken emeklilik formülü
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