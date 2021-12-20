Bu haberi alan SGK’ya koştu! SSK ve Bağ-Kur’lular için büyük fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek!

İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı Kanuna tabi mecburi sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı olarak çalışmakla eş güdümlü ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden evvel mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, rastgele bir işleme lüzum kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

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Nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.