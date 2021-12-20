Bu haberi alan SGK’ya koştu! SSK ve Bağ-Kur’lular için büyük fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek!

Çalışmayan, iş yaşamında yer almayan ev hanımları emekli olmanın yollarını arıyorlar. Çalışma yaşamında yer almayan vatandaşlar amacıyla emekli olmanın bir başka yolu isteğe bağlı emeklilik. Peki isteğe bağlı emeklilik ile emekli olmak isteyen vatandaşlar aylık ne kadar prim ödemesi yaparlar? 2029 sene sonu isteğe bağlı emeklilik prim ödemleri. Vatandaşların hayali kurduğu en mühim konu yaşlılık zamanlarında emekli olma ve aylık maaş alma. Çalışma yaşamı amacıyla da yer alan milyonlarca vatandaş bu hayalin gerçekleşmesi adına mühim fedakarlıklarda bulunuyorlar. Öyle ki emekli olabilmek adına senelerce prim ödemesi yapan vatandaşlar hem gün şartını hem de yaş şartını tamamlamayı hedefliyorlar.
İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar
Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
5510 sayılı Kanuna tabi mecburi sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, Sigortalı olarak çalışmakla eş güdümlü ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden evvel mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, rastgele bir işleme lüzum kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.
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Nereye ve nasıl başvurulur?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı ne zamandır?
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.
İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?
İsteğe bağlı sigorta primi prime temel kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı doğrultusundan tespit edilen prime temel aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.
İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli vakit prim ödememe durumunda sigortalılığın sona ermesi programı kaldırılarak, ait bulunduğu ayın primini en geç 12 ay içerisinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme olanağı olmayacak, 12 ay geçmedikçe başka aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi olanağı ve talep ya da ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.
İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?
İsteğe bağlı sigortalılık;
İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, Ölen sigortalının ölüm tarihinden, itibaren sona erer.
İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi
01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş vakitleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık zamanı olarak kabul edilecektir