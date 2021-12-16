Milyonlarca emekli bekliyordu! Hem SGK, hem SSK hem de Bağkur'lu... Çifte zam netleşti! 2.000 TL...

EN DÜŞÜK TUTARDA ARTIŞ VAR

Geçen sene SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üstünde çalışmalar yapılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak Ayı Ayı ayına kadar bu çalışmaların detayları meydana çıkacak. Bu zam enflasyon farkının üstüne eklenecek.