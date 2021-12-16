Milyonlarca emekli bekliyordu! Hem SGK, hem SSK hem de Bağkur'lu... Çifte zam netleşti! 2.000 TL...

Yeni maaşlar belirlenirken ek zam gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi şuandan yüzde 10.46'lık zammı garantiledi. Yılın son ayına dair enflasyonun yüzde 4-5 seviyesinde çıkması en az yüzde 15'lik zammın kapısını açacak. Kamu çalışanları amacıyla döneme alınan ek zamdan emekli yurttaşların yararlanması da gündemde. Böylece milyonlarca emekli çifte zam almış olacak. Öte yandan emeklilerin gelirlerinin tekrardan düzenlenmesi ile alakalı çalışmalar yürütülüyor. En düşük emekli maaşının da 1.500'den 2.000 TL'ye çıkarılması üstünde çalışılıyor.
6 AYLIK ENFLASYON ORANLARINA GÖRE YAPILACAK
Geriye yalnızca Aralık ayı enflasyonu kaldı. Kur ve hammadde etkisiyle Aralık enflasyonunun da kasımın üstünde çıkabileceği ifade ediliyor. Merkez Bankası beklenti anketine göre Aralık amacıyla enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde. Kabaca yüzde 3-5 arasında beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu beklentiye paralel 6 aylık enflasyonun da yüzde 13.70-16.00 arasında gerçekleşeceği hesaplanıyor. Yani maaşlara bu oranda zam yansıtılacak. Bunlara ek olarak emekli maaşında tedavi de öngörülüyor.
EN DÜŞÜK TUTARDA ARTIŞ VAR
Geçen sene SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1.500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2 bin liraya artırılması üstünde çalışmalar yapılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle alakalı çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz" demişti. Bu kapsamda seyyanen ya da oransal bir artış gündeme gelecek. Ocak Ayı Ayı ayına kadar bu çalışmaların detayları meydana çıkacak. Bu zam enflasyon farkının üstüne eklenecek.