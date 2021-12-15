Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı! 1999 öncesi ve sonrası işe girenler! 49, 50, 51 ve 52 yaşında mı emekli olacaksınız? Hesaplama ekranı

EN ERKEN YAŞTA EMEKLİLİK

1999 senesi ve evvel ilk işe giriş yapanlar amacıyla emeklilik yaş hesabı doğum tarihi, ilk başlangıç günü, prim ödemesi ve sigortalılık gün hesabına göre yapılır. 1999 senesi evvel işe girenler için 49 yaşından sonra emeklilik olası fakat burada bireyin çalışma koşulları göz önünde bulundurulacak. Hem de bu şartlar herkes amacıyla değişik olacak. 1999 evvel işe girenler için ise 3600 günden emeklilik mevcut.