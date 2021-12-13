12 milyona katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik fırsatı geldi! Bu şartlara uyanlar bugün hemen emekli olacak…

Emekli olmak isteyenler amacıyla yayılan imkanların bazıları ise düşük prim gün ile emeklilik. 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün prim ödemesiyle sağlanan bu emeklilik amacıyla ise özel koşullar bulunuyor. Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, devlet doğrultusundan yapılacak olan açıklamayı büyük bir heyecan ile bekliyordu. Beklenen haber, nihayet SGK tarafından geldi. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 senesi evvel sigorta başlangıcı olması gerekiyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken bütün koşullar. Emeklilik amacıyla gün sayanlara sağlanan özel haklar sayfamızda...
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI GELDİ! DİREK EMEKLİ OLACAKLAR
SGK sisteminde birtakım hallerde 3600 prim günü ve 15 sene hizmet zamanını tamamlayan birtakım çalışanlara erken emekli olma olanağı tanınabiliyor. Bu özel şartları değerlendiren çalışanlar erken emekli olarak anında emekli maaşına bağlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı erken emekli olma olanağı veriliyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yaparak emekli olabilecekleri zamanı kısaltabiliyorlar. Bunların yanı sıra yaş durumu, engellilik durumu, maluliyet, iş gücü eksikliği gibi nedenler de erken emekli olmanın kapılarını ardına kadar açabiliyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ERKEKLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Erkeklerin erken emekli olabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne zaman tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir. Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 yılları arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 yılları arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 yılları arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 yılından sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.