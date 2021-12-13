12 milyona katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik fırsatı geldi! Bu şartlara uyanlar bugün hemen emekli olacak…

ERKEN EMEKLİ OLMA YOLU

Bağ-Kur çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik formülü sosyal güvenlik uzmanlarınca açıklandı. Uzmanların verdiği örneğe göre 1998 yılında Bağ-Kur üzerinden prim ödemeye başlayan bir çalışan 7285 prim günü elde ettikten sonra 13 Mart 2019'da SSK'ya geçiş yapar ve SSK'da 415 gün de toplam prim günü olur.

Bu çalışan 845 gün daha prim ödeyerek SSK primlerini 1260 güne tamamladığında SSK'dan emekli olmak için bağlı olacağı şartlar belli olur. Bu çalışanın emekli olması için 25 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ödeme süresi ve 57 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor.

4500 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK

4500 sigorta ile emekli olmak isteyenler için de önemli olan kritik nokta işe başlama tarihi.

Eğer işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 2008 yılından önce olan çalışanlar 4500 gün primle emekli olabilirler. Burada uygulanacak olan sistem ise şu şekilde olacak; 4500 gün prim 25 yıl sigortalılık sürecini tamamlamak.