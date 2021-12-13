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    • SGK
    • 13.12.2021 12:47
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    • 13.12.2021 12:47
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    12 milyona katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik fırsatı geldi! Bu şartlara uyanlar bugün hemen emekli olacak…

    Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren aklında görünen erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa sürede kavuşmalarını gerçekleştiren uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme hayali kurmaktadır. Fakat bu hayali yapmak hiç de basit değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek amacıyla yaş şartını yerine getirmek bağlamında beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin birtakım yolları da mevcuttur. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir?

    Erken emeklilik fırsatı geldi! Bu şartlara uyanlar ertesi gün hemen emekli olacak

    Emekli olmak isteyenler amacıyla yayılan imkanların bazıları ise düşük prim gün ile emeklilik. 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün prim ödemesiyle sağlanan bu emeklilik amacıyla ise özel koşullar bulunuyor. Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, devlet doğrultusundan yapılacak olan açıklamayı büyük bir heyecan ile bekliyordu. Beklenen haber, nihayet SGK tarafından geldi. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 senesi evvel sigorta başlangıcı olması gerekiyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken bütün koşullar. Emeklilik amacıyla gün sayanlara sağlanan özel haklar sayfamızda...

    SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI GELDİ! DİREK EMEKLİ OLACAKLAR

    SGK sisteminde birtakım hallerde 3600 prim günü ve 15 sene hizmet zamanını tamamlayan birtakım çalışanlara erken emekli olma olanağı tanınabiliyor. Bu özel şartları değerlendiren çalışanlar erken emekli olarak anında emekli maaşına bağlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı erken emekli olma olanağı veriliyor. Kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yaparak emekli olabilecekleri zamanı kısaltabiliyorlar. Bunların yanı sıra yaş durumu, engellilik durumu, maluliyet, iş gücü eksikliği gibi nedenler de erken emekli olmanın kapılarını ardına kadar açabiliyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    ERKEKLER NASIL EMEKLİ OLUR?

    Erkeklerin erken emekli olabilmeleri için gerekli şartları sağlamaları ve 3 bin 600 prim gününü ödemeleri gerekmektedir. 3600 prim ödemesi ne zaman tamamlanmışsa; emeklilik yaşı da ona göre belirlenecektir. Prim ödemesi 2002 ve 2005 yılları arasında tamamlanan erkekler 56 yaşında,2005 - 2008 yılları arasında tamamlanan erkekler 57 yaşında,2008 - 2011 yılları arasında tamamlanan erkekler 58 yaşında,2011 - 2014 yılları arasında tamamlanan erkekler 59 yaşında,2014 yılından sonra tamamlayanlar ise 60 yaşında emekli olabilirler.

        ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

        Erkekler askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilme olanağını elde edebiliyorlar. Askerlik borçlanması yapan bir erkek çalışan sigortalılık başlangıç zamanını 1 sene erkene alabilmektedir. Bunun amacıyla belirli bir prim ödemesi yapılması gerekmektedir. Prim ödeme tutarları SGK doğrultusundan belirli şartlara göre belirlenmektedir.

        ERKEN EMEKLİ OLMA YOLU

        Bağ-Kur çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik formülü sosyal güvenlik uzmanlarınca açıklandı. Uzmanların verdiği örneğe göre 1998 yılında Bağ-Kur üzerinden prim ödemeye başlayan bir çalışan 7285 prim günü elde ettikten sonra 13 Mart 2019'da SSK'ya geçiş yapar ve SSK'da 415 gün de toplam prim günü olur.

        Bu çalışan 845 gün daha prim ödeyerek SSK primlerini 1260 güne tamamladığında SSK'dan emekli olmak için bağlı olacağı şartlar belli olur. Bu çalışanın emekli olması için 25 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ödeme süresi ve 57 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor.

        4500 GÜNDEN ERKEN EMEKLİLİK

        4500 sigorta ile emekli olmak isteyenler için de önemli olan kritik nokta işe başlama tarihi.

        Eğer işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra 2008 yılından önce olan çalışanlar 4500 gün primle emekli olabilirler. Burada uygulanacak olan sistem ise şu şekilde olacak; 4500 gün prim 25 yıl sigortalılık sürecini tamamlamak.
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        Haberler SGK 12 milyona katılın! SGK-SSK'dan erken emeklilik fırsatı geldi! Bu şartlara uyanlar bugün hemen emekli olacak…
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