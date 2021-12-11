Ve belli oldu! 49, 50, ve 51 yaşında erken emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den hemen emekli olun!

3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor.

Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor.

Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.

ANNENİZ BORÇLANMA YAPSIN

Annem, babamın emekli sandığı dul maaşını alıyor. Kendisi 1975'te bir miktar çalışmış.

3 çocuk sahibi 1972-1978 ve 1983 doğumlu. Annem 1950 doğumlu. Annemin emekli olabilmesi mümkün mü? Aslıhan USLU Anneniz yukarıda anlattığımız 50 yaş şartı ile emeklilik hakkına sahip. Ancak bunun için öncelikle 3600 günü doldurması lazım. Verdiğiniz bilgilere göre annenizin yeterli primi yok. Ancak sigortadan sonraki doğumları borçlanabilir. Buna göre 1978 ve 1983 doğumlu çocukları için borçlanma yaparak 1440 gün (4 yıl) kazanabilir. Ancak bu da yetmeyecektir.

Her halükarda 3.600 gün prime ulaşması gerekiyor. Bu tamamlandığında hemen emekli olabilir. Borçlanma miktarı aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyor. Anneniz emekli olduğunda maaş alması, ya da primini tamamlaması için çalışıyor olması yüzünden dul maaşı kesilmez. Ancak oranı düşer.