Ve belli oldu! 49, 50, ve 51 yaşında erken emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den hemen emekli olun!

Beklenen ilerleme 49, 50, ve 51 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Bayanlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu planlamalardan bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor. İşte 49, 50, ve 51 yaşında erken emeklilik müjdesi!
49, 50, ve 51 YAŞINDA 1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK
Vatandaşlar çalışma sürecinde sağlık problemleri yaşadıklarında ve hastalıkları kendilerini zorladığında başvurularını SGK İl Müdürlüğüne yapacaklar.
HANGİ HASTALIKLAR MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİYOR?
Bu bağlamda baş ve boyunun yumuşak dokusu, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis,tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.
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YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?
Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.
HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?
Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.