Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Anında erken emekli olabilirsiniz! Bu işlerden birini yapıyorsanız hemen kontrol edin

Emeklilik amacıyla çok mühim detay. Her çalışan amacıyla özel olarak meslek kodları oluşturuluyor. Bu kodlar ileri zamanda erken emeklilik kapısını aralıyor. Bazı işlerde yıpranma payı erken emeklilik yönünden büyük ehemmiyet taşıyor. SGK'ya göre tespit edilen yıpranma hakkı olan bir meslek sınıfındaysanız erken emeklilik olanağı tanınıyor. 45 iş kolunda çalışanların yıpranma hakkı bulunuyor. Emeklilik zamanının kısalmasının yanı sıra devlet detaylı hibe ve nakit takviyeleri de sağlanıyor. Bu amaçla meslek kodunun yanlış ya da eksik girilmemesi, çalışan yönünden çok mühim.
İŞVERENE PARA CEZASI UYGULANIYOR
Meslek kodu, fiilen yapılan mesleklerin "Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması" kodlarına uygun SGK'ya bildirilmesi anlamına geliyor. Böylece yüksek maaşı hak eden meslek sahibi bireylerin asgari ücret üzerinden bildirimi önleniyor. Sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi halinde işverene idari para cezası uygulanıyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
ERKEN EMEKLİLİKTE YIPRANMA PAYI
Erken emeklilikte yıpranma payı büyük önem taşıyor. Çalıştığınız iş SGK'ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek sınıflamasındaysa erken emeklilik mümkün. Bu nedenle meslek kodlarının doğru girilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü bazı meslekler erken emeklilik yolunu açıyor.
Röntgen teknisyeninden çimento sektörüne kadar 45 iş kolunda çalışanların yıpranma hakkı dikkate alındığında meslek kodlarının doğru bildirimi erken emeklilik kapısı açıyor. Hem çalışan hem işveren açısından büyük önem taşıyan meslek kodlarına yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:
MESLEK KODU UYGULAMASI NEDİR?
İşverenlerin çalıştırdığı sigortalıyı yaptığı mesleğin kodlarına uygun olarak SGK'ya bildirimini esas alıyor. İşveren, personel alırken gerekli bilgilere meslek kodunu ekleyerek Kurum'a bildirmekle yükümlü bulunuyor. Ücretlerin eksik bildirimi kayıt dışılığın en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu uygulamayla meslek-ücret ilişkisi kurularak çalışanların ücretlerinin doğru bildirimi amaçlanıyor
BU KODLAR İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN NE İŞE YARIYOR?
Meslek kodu hem çalışanın hakkını korumak hem de şirketin yasalara uygunluğunu denetlemeyi amaçlıyor. Meslek kodu uygulamasının hedeflerinden biri, yüksek maaşı hak eden meslek sahibi bireylerin Kurum'a asgari ücret üzerinden bildirilmesini önlemek ve çalışanın hak ettiği ücreti almasını sağlamaktır. Aynı zamanda işçi alımlarında zorunlu tutulmasının asıl amacı, kayıt dışıyı önlemektir.