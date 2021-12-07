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    • SGK
    • 07.12.2021 13:40
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    • 07.12.2021 13:40
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    Beklenen duyuru 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun!

    İlk işe giriş tarihi çok erken olan vatandaşlar 48 yaşında emeklilik hakkı elde etme durumlarını merak ediyorlar. Bu kapsamda bir çalışan Sosyal Emniyet Uzmanına kendi haline dair bir soru yöneltti. Emeklilik amacıyla prim borcu olanlar doğum ve askerlik borçlanması yaparak emeklilik yaşını düşebiliyorlar. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. Bu düzenlemelerden bir tanesi de 8 Eylül 1999 ve evvel ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekliliği hak etme prosedürlerini belirliyor.

    takvim.com.tr
    Beklenen duyuru 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi!

    Beklenen haberle 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! Kadın çalışanlar doğum borçlanmaları ve erkek çalışanlar ise askerlik borçlanmaları ile emeklilik yaşını düşürebiliyorlar. Erken emeklilik amacıyla ise işe giriş tarihi en mühim nokta oluyor. Belli bir tarihten evvel sigortalı olanlar amacıyla ise yaş koşulu düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. Kanun kapsamında sigorta başlangıç tarihine göre aniden çok planlama yapıldığını söylemek gerekir. İşte 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi detayları... Yasalarımızda 10 yılla emeklilik mümkün. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 10 yıllık yani 3.600 günlük prim ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle (bu süre çoktan doldu) emekli olabiliyorlar.

    İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE 48 YAŞINDA EMEKLİLİK

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik yaş hesabında en esas faktör, SGK'ya yatırılan ilk primin ödendiği tarih. İlk ödeme tarihinin erken olması daha genç yaşta emeklilik hakkı sağlar. SGK'nın mevzuatına göre yapılan yaş hesabında 1999 senesi evveli avantajlı. Fakat tarihin daha erken olma talihi daha yüksek.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Bir erkek çalışan ilk işe giriş tarihine dair "1965 doğumluyum. SSK başlangıcım 1981'de oldu. 4150 gün prim ödemem var. 550 gün askerlik yaptım." açıklamasında bulundu. Çalışan sorusunda askerlik borçlanması yapması halinde kaç yaşında emekli olma ihtimalini sordu.

    SGK uzmanı Ekrem Sarısu çalışanın yaptığı açıklamasına ve sorusu amacıyla ilk olarak emeklilik yaş şartlarını açıkladı. Sarısu açıklamasında "İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak amacıyla 25 sene sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 375 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5075 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz." bilgilerini verdi.

    Erken emeklilik amacıyla 1999 senesinden evvel işe girenler avantajlı. SGK prim ödemeleri 1999'dan sonra olanlar amacıyla ise erken emeklilik hesabı yeni mevzuata göre yapılıyor.

        YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?

        Belli bir tarihten önce sigortalı olanlar için ise yaş şartı düşüyor. Kadınlarda 50 erkeklerde ise 55'e kadar iniyor. 1999'dan önce sigortalı olan kadınların 15 yıl 3 bin 600 günü doldurmaları şartıyla 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekli olma imkanları da bulunuyor.

        HER SİGORTALI İÇİN BU GEÇERLİ Mİ?

        Bunun için kadınların 9 Eylül 1999 itibariyle 18, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Yani kadınların 9 Eylül 1981 öncesinde erkeklerin ise 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olmaları isteniyor. Aksi halde 3 bin 600'ü tamamladıkları tarihe göre kademeli yaş artışı söz konusu.

        3600'DEN EMEKLİLİK NASIL HESAPLANIYOR?

        Yukarıdaki tarihlerden sonra sigortalı olmuşsanız bu kez kademeli yaş devreye giriyor. Yani sizin 3.600 gün 15 yıl ve kadınlar için 50 erkekler için 55 yaş şartından hangisini son kez tamamladığınıza bakılıyor. Bu tarihe göre de 56-61 yaş arasında bir şart oluşuyor.
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        Haberler SGK Beklenen duyuru 48, 49, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik müjdesi! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'den erken emekli olun!
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