Kolay emeklilik sistemi vatandaşı bayram ettiriyor! Toplu parayı yatır hemen emekli ol! İşte emeklilik için önemli kriter

Belli devre çalışan, işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ya da iş yaşamı hiç bulunmayan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olup olamayacağını merak ediyor. Primi eksik olan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olma hayali kurarken, sizler amacıyla haberimizde şartları, başvurunun nereye yapılacağını derledik. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?
TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Vatandaşların pek fazlası toplu para ödeyerek emekli olma talihi arar iken devlet bu tür bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.
İkinci koşul ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü koşul müracaatta bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son koşul ise emekli olmamak.
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TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaatta bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.
EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.