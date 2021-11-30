Gözler oradaydı! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... SGK'ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz!

SSK-SGK'ya anında dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! 1999 evveli sigorta girişi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı emeklilik olanaklarında kişilerin işe başlama tarihleri büyük ehemmiyet arz ediyor. Emekli olmak isteyenler amacıyla 3600 gün prim ödemesiyle emeklilik mümkün. Peki bu şekilde 10 sene çalışarak emekli olmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Hangi şartları sağlamaları ve hangi koşulları tamamlamaları isteniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bütün koşullar haberimizde.
SGK'NIN EMEKLİLİKTE 10 YIL FORMÜLÜ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK NEDİR?
Yaş haddinden emeklilik normal emeklilik sürecinden değişik olarak daha düşük prim ödemesiyle emeklilik hakkı sağlanmasıdır. Örneğin 2008 senesinden sonra işe girenlerin standart emeklilik şartları 25 senelik sigortalılık süreci, 7200 prim günü ve 60 yaş şartıdır. Fakat prim eksiği olanlar amacıyla bu haklar değişiyor. Yaş haddinden emekli olacaklara 25 senelik sigortalılık süreci, 60 yaş ve 5400 günle emeklilik hakkı sağlanır. Emekli maaş bağlanma aylığında bir oran kesinti olsa da vatandaşlar bu şekilde erken emekli olabilirler.