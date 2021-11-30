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    • SGK
    • 30.11.2021 12:51
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    • 30.11.2021 13:13
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    Gözler oradaydı! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... SGK'ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz!

    Sigorta prim ödemesi yapan milyonlarca çalışan en erken tarihte, en ufak yaşta emekli olmanın formülünü arıyorlar. SGK'nın 10 senede emeklilik formülünü inceleyen vatandaşlar kendilerinin uygulayabileceği yöntemleri öğrenmek istiyorlar. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik.

    takvim.com.tr
    SGK’ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz!

    SSK-SGK'ya anında dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! 1999 evveli sigorta girişi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı emeklilik olanaklarında kişilerin işe başlama tarihleri büyük ehemmiyet arz ediyor. Emekli olmak isteyenler amacıyla 3600 gün prim ödemesiyle emeklilik mümkün. Peki bu şekilde 10 sene çalışarak emekli olmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Hangi şartları sağlamaları ve hangi koşulları tamamlamaları isteniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan bütün koşullar haberimizde.

    SGK'NIN EMEKLİLİKTE 10 YIL FORMÜLÜ

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. SGK emeklilik hakkı amacıyla ilk olarak normal emeklilik koşullarını sağlayanlara standart emeklilik hakkı veriyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emeklilik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. SGK'nın sağladığı son hak ise malulen emeklilik. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK NEDİR?

    Yaş haddinden emeklilik normal emeklilik sürecinden değişik olarak daha düşük prim ödemesiyle emeklilik hakkı sağlanmasıdır. Örneğin 2008 senesinden sonra işe girenlerin standart emeklilik şartları 25 senelik sigortalılık süreci, 7200 prim günü ve 60 yaş şartıdır. Fakat prim eksiği olanlar amacıyla bu haklar değişiyor. Yaş haddinden emekli olacaklara 25 senelik sigortalılık süreci, 60 yaş ve 5400 günle emeklilik hakkı sağlanır. Emekli maaş bağlanma aylığında bir oran kesinti olsa da vatandaşlar bu şekilde erken emekli olabilirler.

        10 YILDA EMEKLİLİK HAKKI NEDİR?

        10 senede emeklilik hakkı 3600 günle emeklilik hakkıdır. İlk işe giriş tarihi 1999 senesinin Eylül ayından evvel olanlara Sosyal Emniyet Kurumu 3600 prim gün ödemiş olmak şartıyla emeklilik sağlar. Burada 10 sene sigortalılık gün şartının sağlanması bir başka şart olurken işe giriş tarihine göre yaş şartı da tamamlanmalı.

        7200 GÜN KURALI

        Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi ilk işe giriş tarihine göre çalışanların sağlamaları gereken standart emeklilik şartları var. Bunların dışında erken emekli olmak isteyenler amacıyla yaş haddinden emeklilik şartı da bulunuyor. Bütün bu şartlar çalışanın ilk sigorta primi ödemesi yaptığı tarihe göre belirlenir. 1999 evveli 1999 - 2008 arası ve 2008 ardından SGK'nın temel aldığı 3 şarttır.

        1999 evveli standart emeklilik şahsa özel belirlenir. Yaş haddinden emeklilik ise 3600 gün ve 10 sene ile 15 sene sigortalılık gün şartıyla sağlanır.

        1999-2008 arası işe girenler için standart emeklilik 7000 iş günü, 60 yaş ve 25 senelik sigortalık gün şartıyla sağlanır. Yaş haddinden emeklilik ise 4500 günle verilir.

        2000 ardından amacıyla ise 7200 prim günü, 60 yaş ve 25 senelik sigortalılık şartı aranır. Yaş haddi emekliliği ise 5400 günle olur.

        1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

        Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.

        30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor.

        Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.

        ERKEKLER KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

        Erkekler, kadınlardan daha geç emekli oluyorlar. Erkekler için de aynı şartları tamamlamak gerekiyor. Belirtilen şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa o tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmiş oluyor.

        24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 arasında 56 yaşında,

        24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

        24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihleri içerisinde 58 yaşında,

        24 Nisan 2011 - 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

        Sonrasında ise 60 yaşında erken emekliliğe hak kazanılıyor.

        KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

        1999 öncesi sigorta girişliler için erken emekliliğin belirlenmesi yaşa bağlı oluyor. İstenilen 3600 gün prim ödemek ve 15 yıllık sigortalılık süresi gibi şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor.

        24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

        24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri içerisinde 54 yaşında,

        24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihlerinin içerisinde 56 yaşında,

        24 Nisan 2011 sonrasındaysa 58 yaşında erken emekli olunabiliyor.
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        Haberler SGK Gözler oradaydı! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... SGK'ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz!
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