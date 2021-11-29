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    • SGK
    • 29.11.2021 09:51
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    • 29.11.2021 09:51
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    Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! O yaştaki vatandaşlara büyük müjde!

    Bütün çalışanlar emeklilik hayali ile iş hayatına devam eder iken erken emeklilik amacıyla aranılan formül açıklandı. Erken emekli olmak ve daha yüksek emekli maaşı alabilmek isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. Emeklilik ardından maaşları düşük olsa da, çoğu vatandaş emekli olabilmek amacıyla gün saymaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise değişik yollardan erken emekli olabilmek amacıyla de yollar aramaktadır. Bu amaçla erken emeklilik şartları merak edilmekte. Risk öğeyi yüksek ve ağır işler altında işlevini gerçekleştirmesine devam eden vatandaşlara daha erken yaşta emeklilik amacıyla fırsatlar sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilik için yeni fırsat! O yaştaki vatandaşlara büyük müjde!

    Erken emekli olmanın basit yolları amacıyla yeni formül açıklandı. Emekli maaşını arttırmak ve erken emekli olmak isteyenler amacıyla son dakika haberi! 8 sene erken emeklilik kimleri kapsıyor? Emekli olduktan sonra daha yüksek maaş alarak rahat bir yaşam sürmek isteyen kişiler bunun formülünü ararken emekli maaşı hesaplama işlemi 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ile 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı tarih üzerinden yapılıyor.

    ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR? YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER

    Söz hususu mesleklerde çalışmalarını devam ettiren bireylerin sene içinde çalışma vakitlerine 60 ile 90 gün çok kazanım sağlanıyor. Diğer birtakım meslekler amacıyla ise bu vakit 180 gün. Yıllar içinde erken emeklilikten yararlanmak isteyenlere yönelik meslek adedi 18 den 45'e yükseltilmişti. Söz hususu mesleklere ihtiyat pilotları, röntgen teknisyenleri, infaz memuru ve ceza infaz kurumu müdürü gibi meslekler de dahil edildi. Erken emeklilik hakkından Ağustos 2017 tarihinden itibaren çalışmaya başlamış olanlar faydalanabilecek.

    Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla ise birtakım ön şartlar gözetilmektedir. Öne sürülen ilk şart ise 5 senelik bir vakit sınırlandırılmasıdır. Riskli işlerde çalışmalarına devam edenlerin bu haktan yararlanarak alabilecekleri hizmet vaktinin zammı 5 sene ile sınırlandırılmıştır. Bazı özel mesleklerde ise bu vakit 8 seneye kadar çıkabilmektedir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

    Yayımlanan liste kapsamında kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, Emniyet, MİT, basın ve gazetecilik sektörlerine ait olan 45 meslek grubu içinde yer alan çalışanlar ek prim gün adedi yardımıyla 10 senede erken emeklilik hakkı elde edecekler.

        8 YIL ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

        Emekli aylığını yükseltmek ve erken emekli olmak isteyen esnafların SSK'dan malulen erken emekli olma imkanına sahip oldukları ortaya çıktı. "Buna göre, 1800 gün primi ödenen ve on yıl sigortalılık süresini dolduran esnafa da işçiler gibi sağlık raporu ile yaşı beklemeden aylığa bağlanabiliyor. Malulen emekli olabilmek için SGK, il ve ilçe merkezlerine başvurarak yetkili hastanelere bizzat gitmek gerekiyor. Yargıtay kararı ile geriye dönük 8 yıl erken emeklilik imkânı da bulunuyor" dedi. Malulen emeklilik şartları arasında yaş şartı bulunmuyor. Yani yaşı beklemeden malulen emekli olma imkanı sunuluyor.


        EMEKLİ MAAŞINI YÜKSEK ALMAK İÇİN NE YAPMALI, DAHA YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMANIN FORMÜLÜ NEDİR?

        Emekli olduktan sonra daha yüksek maaş alarak rahat bir yaşam sürmek isteyen kişiler bunun formülünü ararken emekli maaşı hesaplama işlemi 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ile 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı tarih üzerinden yapılıyor. Bağkur emeklileri 2000 öncesi yüksek basamaktan prim yatırmaları durumunda daha yüksek emekli maaşı alırken asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar prim ödeyerek daha yüksek emekli maaşı alma imkanına sahip bulunuyorlar. Hem Bağ-Kur hem de SSK'lı çalışanlar için tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artış göstermektedir.
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        Haberler SGK Emeklilik hesaplaması yapanlar için işin anahtarı açıklandı! 8 yıl erken emekli olabilirsiniz! O yaştaki vatandaşlara büyük müjde!
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