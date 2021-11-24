Tek tek tespit edilip vatandaşlara bildiriliyor! SGK (SSK) harekete geçti! Milyonlara maaş kesintisi...

Emekli maaş ödemeleri ile alakalı mühim bir ayrıntı meydana çıktı. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farkı bulunmuyor. Maaş kesintisi söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek tek teşhis ediyor ve vatandaşlara bildiriliyor. Maaş kesintisi dışında SGK doğrultusundan ödenen aylıkların iadesi de talep edilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik isteğinde teşhis edilen SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla lüzumlu aylık bağlama şartlarının tamamını yerine getirip getirmediklerine bakarak aylık bağlama işlemlerini yapıyor.
Emeklilik aylığına hak kazanma şartlarının oluşmadığının aylık bağlandıktan sonra teşhis edilmesi halinde SGK doğrultusundan bağlanan aylık kesiliyor ve ödenen ücret talep ediliyor.
BAĞLANAN AYLIKLAR GERİ ALINMAKTA
SGK'dan emeklilik isteğinde teşhis edilen SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla Kanunda öngörülen aylık bağlama şartlarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmekte, bu şartların oluşmadığının daha sonra teşhis edilmesi hâlinde ise, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilmektedir. Bu sigortalıların tekrar aylık bağlanması isteğinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları yine bağlanmaktadır.
Bu sigortalıların tekrar aylık bağlanması isteğinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları yine bağlanmaktadır.
4/1-c (Emekli Sandığı)) sigortalısı olarak vazife yapmakta iken emekliye sevk edilmesi üzerine, vazifeleriyle ilişikleri kesilerek emekli aylığı bağlananların, aylık bağlandıktan sonra aylık bağlama şartlarının (yaş ve hizmet) oluşmadığının anlaşılması hâlinde ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek yersiz ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak, memuriyet görevine iade edilecektir.
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TEKRAR EMEKLİLİK MAAŞININ BAĞLANMASI
Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını sağlamadığının sonradan teşhis edilmesi hâlinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilecek olmakla birlikte;
Tespit tarihinden evvel, aylığa hak kazanma şartlarının oluştuğunun anlaşılması halinde, bu şartların yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren tekrar talep koşulu aranmaksızın,;
Tespit tarihinden sonra aylığa hak kazanma şartlarının oluşması halinde ise tekrar emeklilik isteğinde bulunması hâlinde,;
Emeklilik aylığı bağlanmaktadır.
SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılıklarıyla alakalı hizmetleri bulunup hizmet birleştirmesi yapılarak aylık bağlanan, fakat SGK'nın yanlış işlemleri neticesi yanlış statüde aylık bağlandığı teşhis edilen sigortalıların, değişik statüde geride bıraktığımız hizmet sürelerinin emeklilik talep tarihinden evvel olması koşuluyla, sahip olunan tahsis isteği başka statüler amacıyla de geçerli sayılacaktır.
Bu halde yanlış statüde bağlanan aylığın iptal edilerek, aylığa hak kazandığı statüdeki hak kazanma şartlarının yerine gelmesi hâlinde, yeni bir emeklilik talep dilekçesi alınmaksızın, sigortalıya aylığa hak kazanma şartlarının yerine geldiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanacaktır.