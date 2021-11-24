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    • SGK
    • 24.11.2021 09:44
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    • 24.11.2021 09:58
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    Tek tek tespit edilip vatandaşlara bildiriliyor! SGK (SSK) harekete geçti! Milyonlara maaş kesintisi...

    SGK harekete geçti. Emekli maaşı alanları ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan emekli aylığı bağlanmadan lüzumlu şartların sağlanıp sağlanmadığı inceleniyor. Fakat birtakım hallerde emeklilik hakkı elde etmediği durumda emekli maaşı bağlanan vatandaşlar olabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldığınız emekli maaşınızdan yapılan kesintileri e-Devlet Kapısı üzenden sorgulayabilirsiniz. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından maaş alanların emekli aylığı kesinti bilgilerini online sorgulayabilecekleri e-Devlet Kapısı linkleri aşağıda yer almaktadır.

    takvim.com.tr
    Vatandaşlara bildiriliyor! Milyonlara maaş kesintisi...

    Emekli maaş ödemeleri ile alakalı mühim bir ayrıntı meydana çıktı. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı farkı bulunmuyor. Maaş kesintisi söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek tek teşhis ediyor ve vatandaşlara bildiriliyor. Maaş kesintisi dışında SGK doğrultusundan ödenen aylıkların iadesi de talep edilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik isteğinde teşhis edilen SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla lüzumlu aylık bağlama şartlarının tamamını yerine getirip getirmediklerine bakarak aylık bağlama işlemlerini yapıyor.
    Emeklilik aylığına hak kazanma şartlarının oluşmadığının aylık bağlandıktan sonra teşhis edilmesi halinde SGK doğrultusundan bağlanan aylık kesiliyor ve ödenen ücret talep ediliyor.

    BAĞLANAN AYLIKLAR GERİ ALINMAKTA

    SGK'dan emeklilik isteğinde teşhis edilen SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla Kanunda öngörülen aylık bağlama şartlarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmekte, bu şartların oluşmadığının daha sonra teşhis edilmesi hâlinde ise, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilmektedir. Bu sigortalıların tekrar aylık bağlanması isteğinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları yine bağlanmaktadır.

    Bu sigortalıların tekrar aylık bağlanması isteğinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları yine bağlanmaktadır.

    4/1-c (Emekli Sandığı)) sigortalısı olarak vazife yapmakta iken emekliye sevk edilmesi üzerine, vazifeleriyle ilişikleri kesilerek emekli aylığı bağlananların, aylık bağlandıktan sonra aylık bağlama şartlarının (yaş ve hizmet) oluşmadığının anlaşılması hâlinde ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek yersiz ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak, memuriyet görevine iade edilecektir.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    TEKRAR EMEKLİLİK MAAŞININ BAĞLANMASI

    Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını sağlamadığının sonradan teşhis edilmesi hâlinde, sigortalılara yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilecek olmakla birlikte;

    Tespit tarihinden evvel, aylığa hak kazanma şartlarının oluştuğunun anlaşılması halinde, bu şartların yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren tekrar talep koşulu aranmaksızın,;

    Tespit tarihinden sonra aylığa hak kazanma şartlarının oluşması halinde ise tekrar emeklilik isteğinde bulunması hâlinde,;

    Emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

    SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılıklarıyla alakalı hizmetleri bulunup hizmet birleştirmesi yapılarak aylık bağlanan, fakat SGK'nın yanlış işlemleri neticesi yanlış statüde aylık bağlandığı teşhis edilen sigortalıların, değişik statüde geride bıraktığımız hizmet sürelerinin emeklilik talep tarihinden evvel olması koşuluyla, sahip olunan tahsis isteği başka statüler amacıyla de geçerli sayılacaktır.

    Bu halde yanlış statüde bağlanan aylığın iptal edilerek, aylığa hak kazandığı statüdeki hak kazanma şartlarının yerine gelmesi hâlinde, yeni bir emeklilik talep dilekçesi alınmaksızın, sigortalıya aylığa hak kazanma şartlarının yerine geldiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanacaktır.

        PRİMLERİ EKSİK ÇIKANLARIN DURUMU

        Emeklilik aylığı bağlandıktan sonra prim borcu bulunduğu teşhis edilenlerden malullük ya da yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar amacıyla emeklilik talep tarihinden, ölen sigortalılar için ise ölüm tarihinden evvelki sürelere dair miktarına bakılmaksızın prim borcu bulunduğu aylık bağlandıktan sonra teşhis edilenlerden; söz hususu süreleri aylık bağlama işleminde öneme alınmamış olanlar amacıyla tahsis talep tarihi ya da ölüm tarihi itibarıyla tekrar aylık hesaplanacaktır. Dikkate alınmış olanlar amacıyla ise aylıkların ödenmesine devam edilecektir.

        Bu halde olanların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin prim borçları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek amacıyla tahsil edilecektir. Emeklilik talep tarihinden evvel sigortalılığı sona erenlerden, aylık bağlamaya temel hizmetlerine dair prim borcu bulunduğunun aylık bağlandıktan sonra anlaşılması hâlinde, sigortalıların aylıkları durdurulmaksızın ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeksizin, eksik prim tutarları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek amacıyla tahsil edilecektir.

        Aylık bağlama işlemleri esnasında lüzum sigortalılar doğrultusundan beyan edilmemesi lüzum SGK doğrultusundan yeterli kontrollerin yapılmaması lüzumse rastgele bir amaçla hizmetin emeklilik talep tarihinde SGK kayıtlarına işlenmemesi için teşhis edilemeyen tahsis talep tarihinden evvelki sürelere ait sigortalı hizmetler ve bu hizmetlere dair prim borcu olan sigortalıların aylıkları ise, aylık bağlama işleminde öneme alınmamış olan söz hususu hizmet süreleri de öneme alınarak tahsis talep tarihi ya da ölüm tarihi itibarıyla tekrar hesaplanacak ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeyecek olup, aylıklar durdurulmaksızın eksik prim tutarları ödenmekte olan aylıklardan 1/3 oranında kesilmek amacıyla tahsil edilmektedir.

        EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ KESİNTİSİ

        Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldığınız emekli maaşınızdan yapılan kesintileri e-Devlet Kapısı üzenden sorgulayabilirsiniz. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından maaş alanların emekli aylığı kesinti bilgilerini online sorgulayabilecekleri e-Devlet Kapısı linkleri aşağıda yer almaktadır. Muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları kesinti miktarlarını bu bölümden görebilirsiniz.

        EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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