Tek tek tespit edilip vatandaşlara bildiriliyor! SGK (SSK) harekete geçti! Milyonlara maaş kesintisi...

BAĞLANAN AYLIKLAR GERİ ALINMAKTA

SGK'dan emeklilik isteğinde teşhis edilen SSK (4/1-a), Bağ-Kur (4/1-b) ve Emekli Sandığı (4/1-c) sigortalılarının talep tarihi itibarıyla Kanunda öngörülen aylık bağlama şartlarını yerine getirip getirmediklerine bakılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmekte, bu şartların oluşmadığının daha sonra teşhis edilmesi hâlinde ise, sigortalıya ödenen aylıklar başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilerek yersiz ödenen aylıkların tahsili yoluna gidilmektedir. Bu sigortalıların tekrar aylık bağlanması isteğinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları yine bağlanmaktadır.

Bu sigortalıların tekrar aylık bağlanması isteğinde bulunmaları hâlinde, aylığa hak kazanma şartlarının oluşması kaydıyla, aylık bağlanması talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylıkları yine bağlanmaktadır.

4/1-c (Emekli Sandığı)) sigortalısı olarak vazife yapmakta iken emekliye sevk edilmesi üzerine, vazifeleriyle ilişikleri kesilerek emekli aylığı bağlananların, aylık bağlandıktan sonra aylık bağlama şartlarının (yaş ve hizmet) oluşmadığının anlaşılması hâlinde ise, emeklilik işlemleri iptal edilerek yersiz ödenen emekli aylıkları borç çıkarılarak, memuriyet görevine iade edilecektir.

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