Emeklilik yaşı, soru ve cevapları! 43 yaşında emeklilik... EYT'ye takılan kaç yaşında, ne zaman emekli olur?

Milyonlarca çalışan merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Emeklilik amacıyla üç kritik tarih. SSK'lı erkek çalışanlar 1999'a kadar 43 yaşında emekli olabilirken, bu vakit oluşturulan farklılıklar ile arttı. İşte üç ayrı emeklilik tablosu... Halen halk arasında SSK'lı dense de gerçekten işin doğrusu farklı. Bir işverene bağlı olarak çalışanlar, 2007 senesine kadar SSK'lı olarak anılıyorlardı. Yapılan değişiklikle 2007 yılından sonra SSK'lı değil, 4/a'lı oldular. Bugün işçi statüsünde çalışanki, toplam sigortalıların 14.3 milyonudur 4/a'lı olarak çalışıyor. Yani, bugün sigortalıların fazlalığı işçi statüsünde çalışanlar.
2048'DE EMEKLİLİK YAŞI 65
Sosyal güvenlikte reform adı altında çoğu planlama yapıldı ve bu planlamalar ile emeklilik şartları değiştirildi. 8 Eylül 1999 tarihine kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilirken, bu tarihte oluşturulan değişiklikle emeklilik şartları zorlaştırıldı ve hem emeklilik yaşı hem de emeklilik amacıyla ödenecek prim gün adedi arttırıldı.
1999'dan sonra işe başlayan erkekler amacıyla de 60'a çıkarıldı. Sonrasında yeni bir planlama daha yapılarak, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için kademeli sistem getirildi ve 2048'de emeklilik yaşı 65'e çekildi.
Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve evvel işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar amacıyla emeklilik şartları birbirinden değişik. Erkek çalışanlar amacıyla bu hali birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 seneının Eylül ayından evvel işe girdiyseniz, 25 sene sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş koşulu aranmadan emekli olabiliyorsunuz.
1983 seneının Ocak ayında ilk işe girdiyseniz o vakit 25 sene sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama 1999'un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008'den evvel ilk işe başlamışsanız bu sefer sigortalı vakti aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Bir misal daha vereyim; bu da gençler amacıyla olsun. 2020 senenin Şubat ayında ilk işe başlamışsanız, sigortalılık vakitı aranmıyor ama 7200 prim günü doldurmanız halinda 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz.