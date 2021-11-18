Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik! EYT'li olupta bunu yapan yanar!

EYT'liler hükümet tarafından kendileri hedefiyle pozitif bir adım atmasını bekliyor. EYT, 1999 senesinde emeklilik yaşının değiştirilmesiyle ortaya çıktı. 4447 rakamlı yasayla yapılan farklılıkla eş güdümlü 8 Eylül 1999 tarihine kadar bayanlar hedefiyle 20, erkekler hedefiyle 25 sene sigortalılık vakti isteniyor ve 5000 prim günü olması gerekiyordu. 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT son hal nedir? EYT çıkacak mı?
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan. "EYT'de bilhassa vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri amacıyla doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini yaşama geçirmek. Milletimiz amacıyla, emeklilerimiz amacıyla üstünde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda bu tür bir çalışmamız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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EYT çalışmaları milyonlarca emekli hedefiyle büyük bir önem taşıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler hedefiyle emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Bu çalışmaların kapsamının SSK'lılar amacıyla ayrı, Bağ-Kur'lular hedefiyle ayrı, memurlar amacıyla ayrı olacağı konuşulan konular arasında. Son günlerde EYT hedefiyle 5 formül sık sık gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı tarafından çalışmaların gidişatı ile ilgili açıklama geldi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son hal ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin mevzuya dair merak ettiği tüm detaylar.