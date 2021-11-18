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    • SGK
    • 19.11.2021 08:37
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    • 19.11.2021 08:37
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    Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik! EYT'li olupta bunu yapan yanar!

    Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 sene 5000 prim günüyle emeklilik hedefiyle detaylar geldi. Yüz binlerce şahsı çok yakından ilgilendiriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş koşuluna bakılmaksızın emekli olmak istiyor. Henüz EYT'de son hal ile alakalı bir değişiklik gündemde yok. Fakat çalışma hayatına devam eden EYT'lilerin göz ardı ettiği bir konu var. Emekli maaşlarının düşmemesi hedefiyle sigortasız olarak çalışan EYT'liler, yasal olarak tanınan hiçbir haktan faydalanamıyor. Prim gün zamanını doldurmalarına karşın emeklilik yaşını doldurmayı bekleyen yüz binlerce EYT'li, hükümetin EYT yasası ile alakalı mühim bir ismim atmasını bekliyor. Peki, EYT çıkacak mı? İşte, EYT yasasına dair detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT’li olupta bunu yapan yanar! Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim...

    EYT'liler hükümet tarafından kendileri hedefiyle pozitif bir adım atmasını bekliyor. EYT, 1999 senesinde emeklilik yaşının değiştirilmesiyle ortaya çıktı. 4447 rakamlı yasayla yapılan farklılıkla eş güdümlü 8 Eylül 1999 tarihine kadar bayanlar hedefiyle 20, erkekler hedefiyle 25 sene sigortalılık vakti isteniyor ve 5000 prim günü olması gerekiyordu. 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile alakalı son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT son hal nedir? EYT çıkacak mı?

    AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan. "EYT'de bilhassa vatandaşlarımızın hak ettiği emeklilik standartlarına ulaşabilmeleri amacıyla doğru düzenlemeleri koruyacağımızı ifade ettik. Olması gereken emeklilik denklemini yaşama geçirmek. Milletimiz amacıyla, emeklilerimiz amacıyla üstünde durduğumuz bir düzenlemedir. Yaşı önemsiyoruz. Şu anda bu tür bir çalışmamız bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EYT çalışmaları milyonlarca emekli hedefiyle büyük bir önem taşıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta yaptıran, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenler hedefiyle emeklilik yolu açacak çalışmalar heyecan yarattı. Bu çalışmaların kapsamının SSK'lılar amacıyla ayrı, Bağ-Kur'lular hedefiyle ayrı, memurlar amacıyla ayrı olacağı konuşulan konular arasında. Son günlerde EYT hedefiyle 5 formül sık sık gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı tarafından çalışmaların gidişatı ile ilgili açıklama geldi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son hal ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin mevzuya dair merak ettiği tüm detaylar.

        EYT'DE YENİ GELİŞME: 5 YILLIK FARK KAPATILACAK!

        SSK, Bağkur ve memur hedefiyle yeni formül masada! 7 bin 200 prim gün adedi, borçlanma... Emeklilikte Yaşa Takılanlar hedefiyle yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT hususu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağı müjdesini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla ilgili esnafın talebini dile getirdi.

        EYT NASIL HESAPLANIR?

        EYT'li vatandaşlar amacıyla planlama bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

        Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla ise 25 sene sigortalılık koşulu ile eş güdümlü 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Hem de bu formül yalnızca 1999 tarihinden yani planlamanin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren vatandaşları kapsıyor.

        EYT İÇİN BEKLENEN MÜJDE FİNLANDİYA MODELİ Mİ OLACAK?

        Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.

        Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş seviyesi belli bir yüzde ile düşüyor. Mesela 65 yaşında emekli olacak bir şahıs 64 yaşında emekli bulunduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.

        Bu modelin Türkiye'de de bilhassa emeklilikte yaşa takılanların emeklilikleri amacıyla kullanılabileceği üstünde durulmuştu. O dönemde bu alanda çalışmaların bulunduğu da söylenmiş fakat daha sonra EYT içeriğine dair gelen açıklamalar ile bu planlama unutulmuştu. Finlandiya modeline dair tekrar haberler geliştirmeye başladı.

        YAPILANDIRMA İLE 53 YAŞINDA EMEKLİLİK DETAYLARI

        SGK Eksperi ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu kendine sorulan emeklilik sorusuna son yapılandırma planlamasi ile cevap verdi.

        Ekrem Sarısu bir erkek çalışanın işe başlama tarihi, doğum tarihi ve askerlik tarihlerine göre ne vakit emekli olabileceğini, yeni yapılandırmadan yararlanması halinde nasıl bir proses izlemesi gerekliliğini bütün detayları ile yazısında açıkladı. İşte o soru ve SGK Eksperi Ekrem Sarısu'nun cevapı;

        Soru; 5 Temmuz 1972 doğumluyum. SSK girişim 1 Temmuz 1993. 2442 gün prim ödedim. 1 Ekim 2012 -30 Nisan 2015 arasında durdurulan Bağkur sürem var. Hem de Bağkur'a 404 gün prim ödemem bulunuyor. Askerliğimi 20 Mart 1992- 21 Haziran 1993 arasında yaptım. Nasıl emekli olurum?

        Vatandaşın sorduğu bu soruya iki aşamalı olarak cevap veren Ekrem Sarısu yazısında, "Askerliğinizin 220 gününü borçlanırsanız SSK'dan emeklilik amacıyla 25 sene sigorta vakitı, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Durdurulan sigortalılık sürenizin primini 17 Kasım 2020'de yürürlüğe konan af kanunu kapsamında gecikme cezası ve zammından kurtularak ödeyip 929 gün sigortalılık vakitı kazanabilirsiniz. Sonra, sigortalı bir işte çalışıp 1605 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5600 güne tamamlamanız koşuluyla, 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Temmuz 2025'te emekli olabilirsiniz." bilgilerini paylaştı.

            EYT NEDİR?

            Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi.
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            Fırsat için son günler yaklaşıyor! SGK otomatik yapıyor
            Haberler SGK Kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl 5000 prim günüyle emeklilik! EYT'li olupta bunu yapan yanar!
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